PP y Vox coinciden en las primeras votaciones de enmiendas a los presupuestos, que contemplan la "prioridad nacional"

Primeras votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 este lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han exhibido sintonía durante las primeras votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 este lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. "Sincronía total", ha llegado a resumir el presidente de la misma, el socialista Toni Gaspar.

Durante la mañana se han debatido las enmiendas al articulado y las secciones correspondientes a Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia. Con ellas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox para aprobar las cuentas.

La mayoría que suman el PP y Vox frente a los representantes del PSPV y Compromís (7-6) se ha repetido en todas las votaciones y solo en una de los 'populares' la coalición ha votado a favor (9-4). Por la tarde es el turno de las enmiendas de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación y la de Economía, Hacienda y Administración pública.

Antes del debate, en declaraciones previas a los medios, Vox ya había avisado nuevamente al PP de que, si no acepta sus enmiendas sobre prioridad nacional, no aprobará la ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, al tiempo que ha defendido que este principio es "sentido común puro y duro" y ha garantizado que excluye "a nadie". Mientras, los 'populares' se muestran abiertos a escuchar y dialogar con todos los grupos para mejorar las cuentas autonómicas.

Por el contrario, el PSPV ha defendido sus presupuestos alternativos mediante las más de 4.000 enmiendas presentadas y ha considerado que la prioridad nacional es "el peaje" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "para mantenerse" en el poder. Y Compromís ha reivindicado también sus enmiendas para mejorar la vida de los valencianos, aunque ha considerado que el jefe del Consell está "mucho más cómodo dejándose plegar por los tiros de correa de Vox", por lo que no cree que hayan "muchas sorpresas".

'SIX-SEVEN': SINTONÍA ENTRE BLOQUES

Ya durante el debate parlamentario se ha evidenciado la afinidad entre bloques (7-6): PP y Vox han mostrado total sintonía al aprobarse todas sus enmiendas y rechazar las del PSPV y Compromís.

Los socialistas han sostenido que estas cuentas "llevan la firma de Pérez Llorca, pero la letra pequeña y no tan pequeña de Vox", que sigue "marcándole el paso" mientras "los valencianos nos tenemos que conformar con un presidente que es un plato de segunda mesa". También han acusado al PP de haberse "vendido a la supuesta prioridad nacional, a los fantasmas de la ocupación y a todo la verborrea de la extrema derecha" en las cuentas autonómicas.

De su lado, los 'populares' han rechazado los 'presupuestos alternativos' del PSPV y los han calificado de "cajón de sastre" de enmiendas que buscan "un titular fácil, pero ni tienen fundamento ni coherencia interna", en una clara "estrategia de copia y pega": "Son una auténtica chapuza presupuestaria".

El PP ha defendido que el Consell "cumple con su responsabilidad" al haber presentado unos presupuestos "útiles, realistas y pensados para mejorar la vida de los valencianos", frente a quienes "viven instalados en el bloqueo y la confrontación permanente". "No buscamos titulares, buscamos seguridad jurídica, una mejor gestión de los recursos públicos y que cada euro presupuestado llegue donde tiene que llegar, sin partidas ficticias ni promesas vacías de dotación presupuestaria", ha argumentado.

Mientras, Vox ha resaltado que sus enmiendas buscan "evitar gastos superfluos que nada sirven a los ciudadanos y destinar el dinero a lo que realmente importa: atender a quienes más lo necesitan". Entre otras cosas, la formación ha mostrado su intención de "acabar" con el pacto valenciano contra la violencia machista, pero ha reconocido que no "resulta posible" porque están "solos en esta lucha". "Vox está en las instituciones para poner el sentido común que falta en la política", ha reivindicado.

Este primer debate se ha desarrollado entre críticas al contrato de 2,2 millones de euros otorgado a PwC para elaborar el plan de reconstrucción tras la dana que la Sindicatura de Comptes "acaba de concluir que considera injustificado y que debería haberse realizado mediante un procedimiento con más controles y más concurrencia".

También han habido alusiones a las "cloacas" de Ferraz, al "Gobierno de las mordidas, las comisiones y las saunas", al "partido del personajillo --Pedro-- Sánchez", a "las joyas de --el expresidente José Luis Rodríguez-- Zapatero", pero también a "M. Rajoy y al condenado Rodrigo Rato", al "desmantelamiento" de la Agencia Valenciana Antifraude y al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por sus "tiktoks y vídeos pagados entre todos".

PALABRITAS, 'REELS' Y PURO POSTUREO

El segundo debate --Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad-- se ha desarrollado entre acusaciones del PSPV y Compromís al PP y Vox por impulsar un modelo "que convierte los derechos de las mujeres en moneda de cambio" y por el PP y Vox al PSPV y Compromís por su "mucha ideología y muchas palabritas pero de soluciones, ninguna". "Esto es tomárselo en serio, lo suyo es puro postureo", ha resumido el PP.

En materia de vivienda, el PSPV y Compromís han acusado al PP y Vox de estar "al lado de los que especulan y no al lado de las familias valencianas", mientras que los 'populares' han replicado que el problema de la vivienda "no se resuelve con eslóganes". "Eso se demuestra con cifras, no con 'reels'" de Instagram, han argumentado.

Con sus enmiendas, Vox plantea "reorientar" la Oficina Valenciana de Inclusión, que pasará a llamarse Oficina de Arraigo y Retorno, y fomentar "el retorno voluntario de las personas migrantes". También, entre otras cosas, incrementar la partida para víctimas afectadas por ocupación ilegal y crear una para la recuperación de estas.

"UN EMPADRONAMIENTO QUE NI EL CID CAMPEADOR"

Vox ha defendido su prioridad nacional, que ha concretado en un "arraigo real, demostrable y cuantificable", y Compromís le ha afeado que utilice este principio como "única solución" para acceder a una vivienda: "Un empadronamiento que ni el Cid Campeador". También ha señalado que el "único okupa" en la Comunitat Valenciana es el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas por haber accedido ilegalmente a un local del Sindicat d'Estudiants.

Asimismo, la coalición ha aludido al "plan vividores" del PP a raíz del escándalo por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, en Alicante, y ha reivindicado sus enmiendas para proteger al colectivo LGTBIQ+: "A la derecha todo lo que comienza por trans le suena mal, ya lo hemos visto". También ha echado en falta alusiones en materia de igualdad y ha sostenido que PP y Vox "lo de la igualdad lo llevan un poquito regulinchi".