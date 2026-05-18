PP, Vox y Compromís acuerdan "dar carpetazo" a la comisión del bono consumo en la Diputación de Alicante

Comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante, la 'popular' Ana Serna, ha informado de que PP, Vox y Compromís han acordado este lunes "dar carpetazo" a este órgano y, por tanto, su cierre. A esta sesión no han asistido los diputados del PSPV. Próximamente está previsto celebrar una última sesión en la que se presentará el informe de conclusiones.

La decisión llega después de que no hayan comparecido, tras haber sido llamados a hacerlo, los alcaldes de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; el alcalde de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y el exalcalde de Elche Carlos González.

Precisamente, el grupo socialista de la Diputación ha confirmado antes de la sesión que ni "los alcaldes socialistas citados a comparecer" ni "los diputados socialistas que forman parte de dicha comisión" iban a acudir a la reunión, ante "la ausencia de Carlos Mazón".

Desde el PSPV, cuyos diputados tampoco han asistido este lunes a la sesión, creen que "quien debe comparecer en primer lugar" porque "tiene las respuestas necesarias para esclarecer lo sucedido" es Mazón, expresidente de la Diputación y de la Generalitat y, según han resaltado, "impulsor del sistema de bonos consumo junto a Carlos Baño".

Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), es el único investigado en la causa judicial por los bonos consumo, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. El empresario fue detenido el pasado 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos.

El pasado miércoles, Baño fue el primero en comparecer en este órgano, algo que es voluntario. En la comisión, celebrada a puerta cerrada, reiteró su inocencia, defendió su "honor muy alto", rechazó contestar preguntas y se limitó a hacer una "exposición" por, según manifestó, las "recomendaciones" de su abogado y del de la federación.

PP: "FALTA DE RESPETO"

Este lunes, Serna ha remarcado que PP, Vox y Compromís han acordado "dar carpetazo" a la comisión, "ya que carece de todo sentido su continuidad", según ha manifestado la presidenta de este órgano.

Asimismo, ha criticado la actitud de los diputados socialistas que no han acudido a la reunión, algo que ha calificado como "una falta de respeto" hacia la Diputación de Alicante "y hacia toda la ciudadanía".

"La ausencia de los alcaldes que habían sido citados por contratar en su momento la gestión del bono consumo a través de Facpyme y la de los propios diputados del grupo socialista que integran la comisión pone de manifiesto que su objetivo era exclusivamente montar el circo y manchar el nombre de esta institución", ha indicado.

La también vicepresidenta primera de la Diputación ha insistido en que, ante esta actitud, que, a su juicio, "demuestra claramente que a los socialistas no les interesa esclarecer la verdad, no tiene ningún sentido seguir alargando más esta pantomima".

Serna ha afirmado que ya se acordó un calendario de trabajo y comparecencias: "De forma democrática fijamos un calendario de sesiones que se abrió con la comparecencia voluntaria del presidente de Facpyme, Carlos Baño, a la que seguiría la de estos cuatro alcaldes y, posteriormente, otras comparecencias".

La diputada 'popular' ha sostenido que "en ningún momento este órgano se ha negado a que comparezca el anterior presidente de la Diputación, Carlos Mazón", motivo alegado por los socialistas para justificar su negativa a participar en la comisión, según ha resaltado el equipo de gobierno de Toni Pérez, del PP, en un comunicado.

"Queda claro que la jugada les ha salido mal porque buscaban un titular fácil y no lo han conseguido", ha aseverado Serna, quien también ha criticado que "la negativa de los alcaldes a comparecer no haya sido comunicada personalmente por ellos, sino a través de un escrito firmado por un diputado del grupo socialista en la Diputación y presentado" este lunes por la mañana "solo un par de horas antes del inicio de la sesión".

Al respecto, ha dicho que "estos señores fueron citados a la comisión para responder a las preguntas que pudieran formular todos los grupos políticos, no solo el PSOE, como alcaldes que han gestionado a través de Facpyme el dinero que la Diputación les concedió como subvención del bono comercio".

La vicepresidenta primera ha reiterado sus críticas a lo que ha calificado como "doble vara de medir" del grupo socialista: "En un primer momento exige la constitución de esta comisión y, cuando no le interesa, la desprecia, lo que demuestra que era una pantomima".

PSPV: "MAZÓN"

Por su parte, desde el PSPV han explicado antes del inicio de la comisión que el diputado socialista Raúl Ruiz ha presentado un escrito por registro dirigido a la presidencia de la comisión en el que ha trasladado, por un lado, la ausencia de los alcaldes llamados a comparecer y, por otro, de los diputados socialistas que forman parte de este órgano, que, además de Ruiz, son Raquel Marín, Verónica Giménez y José Ramiro Pastor

Antes de que se haya acordado cerrar la comisión, el grupo socialista, en un comunicado, ha reiterado su "voluntad de colaborar con la comisión" y ha ahondado en que "tanto los alcaldes citados como el propio grupo quedan a disposición para futuras comparecencias una vez hayan intervenido quienes consideran protagonistas principales de este asunto".

COMPROMÍS: ALICANTE GASTRONÓMICA

Desde Compromís, su portavoz, Ximo Perles, ha precisado en declaraciones a los medios de comunicación que se ha planteado hacer unas conclusiones que recojan que la participación de la Diputación en la gestión del bono consumo y la contratación a Facpyme es "nula".

Perles ha lamentado que, a su juicio, el PP "no" quiera "investigar nada" sobre Alicante Gastronómica. El representante de la coalición en la institución provincial ha dicho que ha tenido acceso a los expedientes de esta iniciativa con aspectos que son "muy preocupantes", como por ejemplo que "digan" que el coste total de la actividad ascendió a "600.000 euros en el ejercicio pasado", que hayan sido "subvencionados" con "dinero publico" y que "no" se sepa "dónde han ido a parar" los cerca de "200.000 euros" que comercios han pagado por alquilar el estand.

El diputado de Compromís ha trasladado que ha puesto este asunto sobre la mesa de la comisión, si bien ha dicho que los 'populares' no están "interesados" en tratarlo en este órgano, por lo que lo han emplazado a "otra instancia", según ha asegurado. En este sentido, Perles ha dicho que desde la coalición seguirán "investigando" este tema y lo plantearán al pleno "directamente".

VOX: "FALTA DE RIGOR"

Finalmente, desde Vox, grupo que representa la diputada Gema Alemán en la Diputación, han lamentado "la falta de rigor, profesionalidad y ética del PSOE, que, aun habiendo instado a la aprobación de esta comisión de investigación, se levantó durante la comparecencia" de Baño y este lunes "los alcaldes socialistas han decidido no asistir a la convocatoria cuando les ha tocado rendir cuentas".

"Esto es un circo mediático y lo que se desprende es un intento de oportunismo y ganas de hacer ruido para conseguir titulares, lejos del objeto que debería haber tenido esta comisión, haciendo perder el tiempo al resto de grupos políticos", ha sentenciado este grupo en un comunicado.