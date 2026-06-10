PP, Vox y el edil no adscrito de Callosa de Segura presentan una moción de censura a la alcaldesa, del PSPV

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura - AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP del Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante), junto a la concejala de Vox, Rosario Pilar Griñán, y el edil no adscrito José Antonio Illán, ex de UCIN, ha presentado una moción de censura a la alcaldesa, Amparo Serrano, del PSPV, y ha postulado al 'popular' Juan Antonio Franco como candidato a nuevo primer edil.

De este modo, los siete concejales del PP, la de edil Vox y el concejal no adscrito sumarían nueve votos, es decir, la mayoría absoluta del pleno con la que podrían arrebatar la vara de mando a la primera edil socialista en esta corporación de la Vega Baja, conformada por 17 miembros.

La presentación de esta moción de censura llega después de que el pasado marzo los tres ediles de UCIN abandonaran el tripartito del equipo de gobierno por, según afirmó esta formación, el "incumplimiento de la alternancia en la alcaldía".

Además, Illán abandonó ese grupo y pasó a ser edil no adscrito, por lo que UCIN quedó con dos concejales. Así, en los últimos meses, los cinco ediles del PSPV y el único de IU-UP han ostentado en minoría las competencias del ejecutivo municipal.

Serrano se convirtió en alcaldesa en septiembre de 2024, tras la dimisión, "por motivos estrictamente personales y profesionales", del primer edil 'popular' Manuel Martínez Sirvent, que gobernaba en minoría. En ese momento, socialistas, UCIN y el representante de IU-UP alcanzaron un acuerdo.

"FALTA DE LIDERAZGO"

En un comunicado hecho público este miércoles, el PP local ha resaltado que la decisión responde a la "convicción clara" de que la localidad "no puede permitirse continuar en la situación de parálisis, incertidumbre y falta de liderazgo que ha sufrido durante los últimos meses".

Los firmantes consideran que "el municipio necesita de forma urgente recuperar la estabilidad institucional y disponer de un gobierno con capacidad de gestión, dedicación y presencia real al frente del Ayuntamiento".

Para el PP, "cada día que Callosa permanece instalada en la inacción y la falta de rumbo es un día perdido para el futuro de la ciudad" y "cada proyecto que se retrasa, cada oportunidad que se desaprovecha y cada problema que queda sin resolver supone un paso más hacia el estancamiento y la decadencia de un municipio que merece mucho más".

Los 'populares' señalan que "un gobierno socialista que no ha atendido los problemas de sus vecinos no puede seguir ocupando las instituciones" y que la moción de censura "nace con la voluntad de poner fin a una etapa marcada por la ausencia de un liderazgo efectivo y de abrir una nueva etapa basada en el trabajo, la gestión y la cercanía con los vecinos".

Los grupos firmantes consideran que "Callosa necesita un alcalde que esté al frente del Ayuntamiento, que conozca los problemas del día a día y que dedique todos sus esfuerzos a defender los intereses de los callosinos". "Un alcalde presente, comprometido y centrado en la gestión municipal", han apuntado.

Así, han indicado que "la prioridad del nuevo gobierno será atender las necesidades más urgentes del municipio y dar respuesta a los problemas reales de los vecinos, pero también comenzar a sentar las bases de un proyecto de ciudad que permita a Callosa mirar al futuro con ambición, planificación y esperanza".

Los firmantes coinciden en que "Callosa no puede seguir viviendo al día, sin una dirección clara y sin una estrategia para afrontar los retos de los próximos años", y creen que "es momento de recuperar la iniciativa, la ilusión y la capacidad de construir un futuro mejor para todos".

"MÁS DETALLES", EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

En este contexto, han detallado que en los próximos días ofrecerán "más detalles sobre los motivos que han llevado a la presentación de esta moción y sobre los objetivos que marcarán esta nueva etapa para Callosa de Segura".