PP y Vox rechazan en Les Corts la enmienda a la totalidad de Compromís a la Ley del Suelo y la del PSPV no se vota

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts, a 8 de octubre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado este jueves en el pleno de Les Corts la enmienda a la totalidad de Compromís a la Ley del Suelo, mientras que la del PSPV no se ha llegado a votar al decaer por la ausencia de los diputados socialistas en la sesión del miércoles, que coincidió con la convocatoria de huelga general. La norma del Consell, que se tramita por procedimiento de urgencia, seguirá ahora su proceso en el parlamento valenciano con el debate y posterior aprobación en comisión de las enmiendas parciales.

La celebración de la huelga general del 11N marcó la sesión del miércoles, a la que los diputados de Compromís no acudieron, tal y como ya habían anunciado, para sumarse a la jornada reivindicativa, mientras que los del PSPV la abandonaron poco después de empezar, entre críticas al PP y Vox por practicar un "atropello democrático" y por "secuestrar" la cámara.

El síndic del PSPV, José Muñoz, informó de que los socialistas no iban a participar en este pleno "secuestrado" por PP y Vox, formaciones a las que afeó que el día de la huelga general avanzaran en la tramitación de la Ley del Suelo, una norma calificó de "especulativa". "¡Viva la huelga general!", proclamó, justo antes de que los diputados socialistas se marcharan del hemiciclo.

El abandono de los diputados del PSPV ha provocado que su enmienda a la totalidad a la Ley del Suelo y el resto de sus iniciativas incluidas en el orden del día hayan decaído, de forma que no se han votado este jueves, según avanzaron fuentes parlamentarias y confirmó después la propia presidenta de Les Corts, Llanos Massó.

Sin embargo, en el caso de Compromís, la diputada de la coalición Paula Espinosa accedió al hemiciclo cuando se iba a debatir su enmienda, para denunciar la "instrumentalización de los procesos parlamentarios" por parte del PP y Vox con "una de las leyes de mayor trascendencia" de la legislatura como la del suelo. "Me remito íntegramente al texto de la enmienda, que doy por reproducida en todos sus términos, y ahora me voy a las calles a continuar manifestándome", expuso antes de marcharse.

Fuentes de la coalición explicaron a Europa Press que realizaron esta acción con el objetivo de que su enmienda a la totalidad no decayera y se pudiera votar este jueves en el pleno.

Paralelamente, los diputados del PSPV y Compromís presentaron sendos escritos a la Mesa de Les Corts en los que solicitan que se les aplique el descuento económico equivalente a una jornada de trabajo en las retribuciones por sumarse a la huelga general.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, llegó a calificar de "auténtica mamarrachada" la actitud de los socialistas e insistió en que, si hay una norma "que no podía esperar, esa es la Ley del Suelo", porque son "muchos los valencianos que tienen dificultad y problemas de acceso a una vivienda". Y recalcó que, pese a tramitarse por procedimiento de urgencia, no se suprime "ni un solo trámite" de los habituales, "sino que se reducen y se actualizan". "Todas las garantías del mundo, luz y taquígrafos", enfatizó.

SÁNCHEZ DE LEÓN NO CONSIGUE LA MAYORÍA SUFICIENTE

Al margen de la Ley del Suelo, el pleno ha rechazado la candidatura de la exconsellera y exdelegada del Gobierno Paula Sánchez de León, a iniciativa del PP, para cubrir la vacante del Consejo Valenciano de Transparencia. En su comparecencia en la comisión de Régimen de Instituciones de la Generalitat en Les Corts a finales de octubre, la candidata defendió su "vocación pública y experiencia profesional" para ocupar este puesto.

Sin embargo, para su elección resultaba necesario alcanzar la mayoría de tres quintas partes, según recoge la ley de Transparencia y Buen Gobierno. Solo en el caso de que, tras sucesivas votaciones, y en el plazo de dos meses desde la primera votación, no se hubiera alcanzado el consenso necesario, podrá ser aprobada por la mayoría absoluta del pleno, añade esta norma en su artículo 49.

CAIXA ONTINYENT, CONVALIDACIÓN DE DECRETOS Y PNL

Les Corts también han elegido a Antonio Herrero y Ángela Cobos, a propuesta del PP, y a Joan Josep Torró y Cristina Martínez, por el PSPV, como consejeros generales representantes de la Generalitat en la Asamblea General de Caixa Ontinyent.

Finalmente, el pleno ha convalidado, por unanimidad, el decreto ley del Consell por el que se establecen determinadas medidas financieras relacionadas con la respuesta del Consell a los daños causados por la dana y el de modificación de la ley de saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana, en este segundo caso con la única abstención de Compromís.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), Les Corts han dado luz verde a una del PP de tramitación especial de urgencia sobre la ejecución urgente de las obras de prevención y protección frente a inundaciones, la conservación y limpieza de cauces y la implantación del sistema de alerta temprana y a otra de Vox sobre el refuerzo de la seguridad en las infraestructuras ferroviarias.

La del PSPV sobre la adhesión al Pacto de Estado frente a la emergencia climática en España y la de Compromís sobre las retransmisiones de actos taurinos en À Punt no se han llegado a votar al haber decaído por la ausencia de los diputados de ambas formaciones en la sesión del miércoles.