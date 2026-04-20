PP y Vox rechazan en Les Corts una iniciativa de Compromís para garantizar el valenciano como lengua vehicular de À Punt

À Punt llama al sector audiovisual a presentar proyectos diseñados expresamente para el entorno digital - À PUNT - Archivo

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) presentada por Compromís sobre el valenciano como lengua vehicular en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt. Estas dos formaciones han abogado por un modelo "plural" y han defendido el derecho de los "millones de castellanohablantes" de la Comunitat Valenciana a ver la cadena, "porque también la pagan", mientras que el PSPV y Compromís las han acusado de convertir À Punt en Telemadrid.

Así lo han manifestado en la comisión del Espacio Audiovisual de Les Corts, reunida este lunes diez meses después de la última sesión. Precisamente, esta situación la ha denunciado la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que ha pedido que sus críticas figuen en el acta del día. La comisión también ha elegido a la diputada del PSPV Rocío Ibáñez como secretaria de la misma.

De un lado, la iniciativa de Compromís argumenta que el uso del valenciano como lengua que vertebre los contenidos emitidos en À Punt es un "paso imprescindible" para llegar a un reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas valencianohablantes y señala que, con el fin de revertir la situación del valenciano como lengua "minoritaria y minorizada", se tiene que garantizar su presencia, "ofreciendo contenido de calidad que refleje la diversidad cultural y lingüística" de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, la diputada Mª Josep Amigó ha criticado que la nueva ley que rige el funcionamiento de À Punt, aprobada por PP y Vox, ha "eliminado" la consideración del valenciano como lengua vehicular y ha sostenido que este "menosprecio" llega a "extremos tan absurdos de la ley de la televisión de Aragón tiene más referencias a la lengua propia que la ley valenciana". La propuesta, ha precisado, es "compatible" con lo que las personas que hablan castellano se puedan expresar en esta lengua.

Además, ha cuestionado el argumento esgrimido por la actual dirección de la cadena, que preside Francisco Aura, uno de esos "señoros del siglo pasado" que igual pueden "fundar una peña de toros que un club de pacharán", de introducir más castellano en la programación para "llegar a más gente" y ha advertido de que está tendiendo precisamente el efecto contrario: perder audiencia. "Los datos hablan por sí solos", ha sostenido.

CAÍDA DE AUDIENCIA POR LOS ESPACIOS EN CASTELLANO

"Los programas con mayor audiencia continúan siendo los que se emiten íntegramente en valenciano y todos vienen de la etapa anterior", ha apuntado Amigó, que ha advertido también de las negativas consecuencias de estas decisiones para el sector del doblaje. "No apostar por contenido 100% en valenciano va en detrimento de la producción audiovisual valenciana", ha remarcado.

Mientras, el socialista José Luis Lorenz ha considerado "muy triste" que sea la oposición quien se tenga que preocupar por el valenciano como lengua vehicular en À Punt y ha acusado al "tándem PP-Vox" de atacar la lengua en todos los ámbitos. Asimismo, ha calificado de "fracaso absoluto" la apuesta de la nueva dirección por impulsar contenidos en castellano en la televisión.

Concretamente, ha cargado contra el programa 'El Debat' de Toni Cantó, cancelado a las pocas semanas "por tener un 0% de audiencia"; ha apuntado a la "caída de audiencia" de todos los informativos, que se ven ampliamente superados cada día por TVE; y ha criticado la emisión este pasado fin de semana de tres películas en castellano y de un documental sobre la vida de Raphael: "¿Estamos en À Punt o en Telemadrid?".

MODELO "PLURAL" Y DIRECCIÓN "PROFESIONAL"

Por el contrario, Mª Carmen Contelles (PP) ha apostado por un modelo "plural" de radiotelevisión pública "al servicio de todos los valencianos y no de una ideología" y ha considerado que la iniciativa de Compromís es "absolutamente innecesaria" porque el valenciano ya está "reconocido en el Estatut, desarrollado en la normativa lingüística y garantizado en la legislación audiovisual". "Si hay que protegerlo de alguien es de Compromís", ha reprochado.

Es más, ha acusado a la coalición de pretender "dirigir la televisión pública desde Les Corts" y ha garantizado que eso mismo es una "línea roja" que el PP no va a pasar. Frente a ello, ha defendido que la actual dirección de la cadena es "autónoma y profesional", al tiempo que ha considerado necesario "respetar el castellano" en los medios públicos: "Aquí no hay valencianos de primera y de segunda en función de si hablan castellano o valenciano".

Y desde Vox, Joaquín Alés ha defendido la nueva ley de la radiotelevisión pública y el derecho de los "millones de castellanohablantes" de la Comunitat Valenciana a utilizar À Punt, "porque también la pagan", al tiempo que ha cargado contra el "nuevo intento de apropiación de la lengua valenciana" por parte de Compromís, formación a la que ha acusado de "instrumentalizar" el valenciano para convertirlo en "una herramienta de división social y confrontación": "Son manipuladores".

ESPACIOS GRATUITOS, DESPOBLACIÓN RURAL Y CARTA DE SERVICIOS

Por otro lado, el PP y Vox han aceptado la toma en consideración de una proposición no de ley sobre el apoyo a la creación de espacios gratuitos en las radiotelevisiones públicas para las empresas y los comercios afectados por la dana presentada por los 'populares' y otra sobre la programación dedicada a la despoblación rural impulsada por los de Abascal, en este último caso sin una enmienda que había presentado el PSPV.

Sin embargo, han rechazado una iniciativa del PSPV sobre la elaboración de una Carta de Servicios para la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) que incluya los objetivos generales y líneas estratégicas de la entidad. "Ustedes quieren formar aquí lo que 'TelePedro' tiene en Madrid", ha espetado el 'popular' José Juan Zaplana a la socialista Mercedes Caballero, en referencia a TVE.