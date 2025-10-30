PP y Vox rechazan en el pleno de Alicante reprobar a la edil Begoña León por su gestión de Bienestar Social y Mayores

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado en el pleno del Ayuntamiento de Alicante reprobar a la edil 'popular' Begoña León por su gestión de las áreas de Bienestar Social y Mayores y Familia en el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala.

Compromís ha impulsado esta propuesta a través de una declaración institucional, que no ha contado con la mayoría suficiente para su aprobación a pesar del respaldo de sus dos concejales, PSPV y EU-Podem.

En el pleno ordinario de octubre, celebrado este jueves, León ha defendido su gestión en el ejecutivo municipal. Por su parte, desde la oposición le han reprochado el cierre del servicio de estancias diurnas (SED) en centro de Plaza América o los retrasos en actividades y talleres para personas mayores, e incluso algunos representantes de la izquierda le han pedido que dimita.

Desde la oposición, el concejal del PSPV Emilio Ruiz ha pedido al alcalde de la ciudad que "cese de inmediato" a León porque es "símbolo de desorden, improvisación y falta de compromiso social", con una concejalía que, bajo su punto de vista, se caracteriza por "expedientes amontonados" y "recortes".

El edil socialista considera que los concejales de Vox son "cómplices" del equipo de gobierno del PP por el cierre del SED en el centro de Plaza América. "Señora León, dimita por el bien de los servicios sociales y por el bien de los alicantinos", ha sentenciado.

Además, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afeado a la concejala del PP la tardanza en prestar esas iniciativas por, según ha manifestado, "una chapuza en los pliegos que buscaba dar más pasta a la empresa" adjudicataria, "racaneando a los trabajadores y a las actividades".

"La gente se está muriendo sin sus ayudas a la dependencia y eso es por el agujero que ustedes crearon en Acción Social despidiendo al 80 por ciento de la plantilla sin tener que hacerlo", ha agregado el edil de la coalición.

De otro lado, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha subrayado que el pleno tiene "la obligación de actuar" porque la concejalía que gestiona León "acumula resoluciones judiciales, quejas" del Síndic de Greuges "y denuncias de los profesionales", al tiempo que ha alertado de "irregularidades" en el servicio de Menjar a Casa, cuestión que posteriormente se ha abordado en una declaración institucional independiente.

"SOLUCIONES REALES"

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, cree que los grupos de la izquierda hacen una "utilización infame" de las personas mayores porque, a su juicio, las "envenenan y engañan" con "promesas" que "saben que no van a cumplir". "Lo único que hacen es utilizarlos por rédito político", ha valorado.

Robledillo ha pedido a León que garantice "soluciones reales" para las personas mayores, con acciones como iniciar "de inmediato" los trámites para nombrar un jefe de servicio, reparar el ascensor del centro de mayores de Isla de Cuba y aires acondicionados, así como "ampliar" el transporte público a estos centros, arreglar "filtraciones" en el de San Gabriel, promover "agilidad" en la atención de peticiones de este colectivo y, "sobre todo", retomar el SED y las actividades para este colectivo poblacional.

LEÓN DEFIENDE SU GESTIÓN

Durante su intervención, la concejala de Bienestar Social ha afeado a Mas que tenga "memoria selectiva" porque, según ha recordado, en 2015, con el tripartito PSOE-Compromís-Guanyar las "actividades de mayores se pararon en agosto y no volvieron hasta finales de octubre".

Además, ha defendido el "incremento del presupuesto en un 40%" y que se han "duplicado" las horas de talleres. Sobre este asunto, ha reiterado que las causas de retraso en prestar el servicio no son "mala gestión", sino "la renuncia" de la empresa adjudicataria.

Respecto al SED, ha vuelto al anterior Consell del Botànic por la aprobación del decreto de tipologías y ha subrayado que el equipo de gobierno municipal está "trabajando" en buscar un "nuevo local que cumpla la normativa" para que la ciudad de Alicante disponga de un centro de día.

Asimismo, León (PP) ha trasladado a Robledillo (Vox) que los "compromisos con los mayores se están cumpliendo" porque las actividades con monitores municipales y voluntarios "se iniciaron" este miércoles y que técnicos han revisado el ascensor del centro de Isla de Cuba y aires acondicionados.

También ha avanzado que para este viernes están citados los 19 presidentes de los centros de mayores de Alicante para presentarles la nueva jefatura de servicio, anunciada hace unos días por Barcala, para iniciar así una "reestructuración" de esta concejalía.

Finalmente, ha recalcado que Mas fue reprobado dos veces "por comportamientos machistas y misóginos" y le ha pedido "respeto". ¿"O piensa seguir amenazándome como está haciendo con campañas masivas en redes sociales y grupos de WhatsApp?", ha apostillado.

Durante este punto del orden del día, Copé ha hablado de "arbitrariedad" en la autorización de intervenciones en el pleno de quienes lo soliciten y no formen parte de la corporación municipal, después de que Barcala haya resuelto no permitir la participación de una persona porque la solicitante de manera formal, desde el sindicato CCOO, "no" ha estado en la sala, según ha resaltado el primer edil.

MENJAR A CASA

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad, a propuesta de EU-Podem, una declaración por la que se acuerda la procedencia de investigar "de forma urgente" las "denuncias de irregularidades" sobre el servicio de Menjar a Casa y "reforzar los mecanismos de seguimiento y control de las empresas adjudicatarias en todos los servicios públicos externalizados".

Al respecto, León ha incidido en que tras las informaciones publicadas sobre esos posibles inconvenientes el ayuntamiento solicitó a la adjudicataria un "informe detallado" en el que la empresa "confirma" que se somete a inspecciones de sanidad.

Así, ha continuado, el consistorio ha requerido a la compañía actas de inspección y un nuevo dictamen "actualizado" sobre el proceso de reparto y manipulación de alimentos. Por todo ello, ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno con hacer un "seguimiento" y "control" y ha dicho que se actuará "con todas las herramientas" que la administración local tenga a su disposición.