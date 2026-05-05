PP y Vox rechazan prorrogar la comisión de la dana en Les Corts y confirman la finalización de la investigación

Archivo - Reunión de la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado este martes en la junta de síndics de Les Corts prorrogar la comisión de investigación sobre la dana en el parlamento valenciano, tal y como habían solicitado el PSPV y Compromís, y de esta manera han confirmado que este foro parlamentario concluirá sus trabajos un año después de su inicio.

Desde la oposición, el PSPV y Compromís han calificado de "carpetazo" el cierre de esta investigación, han denunciado que en la citada comisión solo han comparecido el 33% de los testimonios recogidos en el plan de trabajo y ha criticado que no lo hayan hecho personas con "responsabilidades directas" en la emergencia como la exconsellera Salomé Pradas o el que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ambos investigados en el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Catarroja (Valencia).

El PSPV ha anunciado la presentación de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional al considerar que se está vulnerando el artículo 23 de la Constitución al impedir la labor parlamentaria de los diputados de fiscalizar al gobierno. Según los socialistas, se trata de un "escándalo de primer nivel".

Mientras, desde el PP han insistido en rechazar convertir la comisión de investigación en "un circo" y han considerado que en este momento no tiene "ninguna lógica ni coherencia" citar a la exconsellera Pradas, tras su negativa a responder a las preguntas cuando fue llamada a testificar en el Congreso. "¿Qué ganaría la comisión por traerla a declarar? ¿Las fotos del pasillo? ¿Verla entrar y salir? ¿Eso aclararía algo más?", se han preguntado.

El PP y Vox propusieron el lunes en la mesa de la comisión concluir la misma al considerar que ya ha desarrollado sus trabajos cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha y que por este foro ya "ha desfilado todo el mundo" que lo tenía que hacer, a falta de los representantes del Gobierno central, que han declinado acudir.

((Seguirá ampliación))