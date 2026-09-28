PP y Vox tumban en Elche una moción de Compromís sobre "la igualdad de participación de las mujeres" en el Misteri

Archivo - Imagen de archivo del Misteri d'Elx - Sonia Arcos - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han tumbado este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Elche (Alicante) una moción de Compromís, que sí ha apoyado el PSPV, sobre "la igualdad de participación de las mujeres en la Escolanía y las representaciones del Misteri d'Elx", festividad que la Unesco declaró patrimonio de la humanidad hace 25 años. El alcalde, el 'popular' Pablo Ruz, ha pedido dejar de "hacer política con la Festa".

Durante su intervención, la portavoz de Compromís, Esther Díez, ha incidido en que la celebración es un patrimonio "vivo" que ha ido cambiado a lo largo del tiempo. Además, ha criticado una normativa "absolutamente machista" que, a su juicio, no se tendría que "perpetuar".

Según ha expresado Díez, "cumplir" con la "igualdad" en todas las esferas es "importantísimo". En este punto, ha afirmado que las mujeres no pueden participar "desde 2001" en la Escolanía. "Un órgano en el que nos conocimos el señor Ruz y yo en el año 1995, donde compartimos momentos muy bonitos y un aprendizaje musical que hoy sería imposible para una niña de nueve años como yo tenía entonces, porque participábamos con normalidad desde los años 70 y se prohibió la entrada a partir del año 2001", ha manifestado.

Del mismo modo, la portavoz de Compromís ha lamentado el "retroceso en materia de paridad" que, según considera, ha realizado la junta rectora del Patronato del Misteri d'Elx, tras lo que ha dicho: "Los nombramientos desde 2018 fueron paritarios y ahora el señor Ruz ha decidido retroceder".

ENMIENDA DEL PSPV

En este punto, el PSPV ha presentado una enmienda a la moción, y que Compromís ha aceptado, relativa a "trasladar, a través de una comisión técnica de trabajo, la inclusión de las niñas en la Festa al organismo internacional que asesora a la Unesco en materia cultural, como es Icomos, para contar con su ayuda en el avance en igualdad de género en el Misteri d'Elx y en su condición de patrimonio de la humanidad".

En concreto, la concejala socialista Patricia Maciá ha expuesto esa enmienda y, posteriormente, ha señalado durante su intervención que su grupo cree "firmemente" en la participación de la mujer en la Festa.

Del mismo modo, la edil del PSPV ha aseverado que la celebración ha ido evolucionando y adaptándose "a la realidad de cada momento histórico con naturalidad". "Esa es la verdadera clave de su supervivencia", ha recalcado.

Tanto Díez (Compromís) como Maciá (PSPV) han afeado a PP y Vox, partidos que conforman el equipo de gobierno local, que "no se dignen a hablar" ante el pleno ni "tengan nada que decir" sobre este "debate que es importante".

RECHAZO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, durante la explicación de voto, Ruz (PP) ha replicado que Díez fue durante ocho años miembro del Patronato del Misteri d'Elx, "órgano máximo de gestión de la Festa", y se ha preguntado "cuántas niñas participaron en los papeles interpretando a la María o al Ángel en ocho años". "Ninguna", ha apostillado.

El alcalde ha mostrado ante el pleno una imagen que, según ha explicado, se corresponde con un concierto de la Escolanía celebrado este domingo en la catedral de Granada. "Hay 12 niñas", ha expresado, tras lo que se ha planteado "en qué realidad paralela vive" la portavoz de Compromís.

Ruz ha añadido que el Patronato "votó democráticamente esta cuestión" y que "la resolución democrática" fue "la misma" que PP y Vox han manifestado en la sesión plenaria. "Dejen de hacer política con la Festa", ha zanjado.

De otro lado, la portavoz de Vox en el consistorio ilicitano y concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha justificado su rechazo a la moción de Compromís en que el Misteri "no se discute ni se toca".

Según Rodil, a Díez le importa una "ideología que empobrece a la gente" y considera que esta edil "viene" al pleno a "insultar a los ilicitanos y a lo más sagrado" de las "tradiciones". Al final de su intervención, ha espetado que "un ateo no puede opinar" al respecto.