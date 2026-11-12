El PPCV llama a cumplir la "misión" de "echar a Sánchez" y "recuperar España" el 29N

(I-D) La alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la candidata por el PP de Valencia al Senado, Susana Camarero; y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha arrancado este jueves la campaña electoral en València, en la que tanto el presidente del partido, Juanfran Pérez Llorca, como la cabeza de lista al Congreso por Valencia, María José Catalá, han hecho un llamamiento a cumplir la "misión" de "echar a Sánchez" de la Moncloa y "recuperar" el país. En un encuentro con militantes, han "dado la cara" por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien han destacado que es un "gestor", "gran profesional", "honesto" y "transparente" para "poner otra vez las cosas en su sitio".

Al encuentro también han asistido la cabeza de candidatura al Senado por Valencia, Susana Camarero, y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. Todos ellos han entrado al acto, en el Palau Alameda, entre aplausos y al son de 'Sweet Child O' Mine'.

El líder del PPCV ha hecho un llamamiento a ir a las urnas el próximo 29 de noviembre porque "hay otra forma de gobernar": "Nuestra forma no es extraordinaria, es la normal". El 'president' ha subrayado que tienen la "misión" de "echar a Sánchez" para "poner de presidente a Feijóo, un gestor que ha dedicado su vida al servicio público".

Llorca, que ha recorrido durante la tarde las tres provincias en el inicio de campaña para acabar en Alicante, ha confesado que tenía "unas ganas locas" de que llegara este momento porque cree que supone el fin "de Sánchez" y de "una de las peores pesadillas que ha sufrido este país". "Vamos a patear calle por calle y barrio por barrio en todas las ciudades de la Comunitat", ha prometido y ha señalado: "Las personas que estamos al frente de las instituciones vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los vecinos".

"Con acuerdos y estabilidad puedes cambiar muchas cosas que están mal y mejorarlas", ha defendido, al tiempo que ha puesto de ejemplo avances en dependencia o sanidad, que "aunque no está solucionado, trabajamos cada día con un plan para gestionar y atender a la ciudadanía".

Asimismo, el 'president' también ha empujado a "convencer" en los próximos 15 días a "los pocos que quedar" de que "esto no puede seguir así": "No importa lo que pienses o qué ideología tengas, lo que importa es el amor a tu país, el amor a España".

Por ello ha enviado un mensaje a los socialistas "descontentos" y les ha llamado a apoyar un "cambio" porque "en esta misión hay que estar juntos y trabajar por un país donde no se repitan imágenes como las de ayer", ha dicho en alusión a la huelga general: "Las únicas huelgas contra la oposición se hacen en países gobernados por un dictador". A su juicio, estas elecciones "ya no van de derechas y de izquierdas, van de defender la libertad de un país y de sus compatriotas", por lo que ha animado a "no descansar" hasta ver a Sánchez "fuera de la Moncloa".

"MISIÓN HISTÓRICA"

Por su parte, Catalá ha asegurado que afronta esta campaña como "una misión histórica" porque considera que España atraviesa "un momento determinante" y ha justificado su 'sí' a ser la cabeza de lista por el "abandono" que sufren los municipios y los alcaldes por parte del Gobierno, una situación también que afecta a los vecinos de localidades de la provincia, sobre todo a los de la zona dana, especialmente por la falta de las infraestructuras hídricas y ferroviarias.

Catalá ha mostrado su "verdadera preocupación" por la situación de España y por el futuro de las familias y las clases medias y ha reivindicado el valor del esfuerzo y la necesidad de "pelear para recuperar las instituciones, la credibilidad del Estado, el sistema público, la decencia, la honradez".

La candidata 'popular' ha expresado su respaldo al líder del PP, al que considera la persona adecuada para llegar a la Moncloa: "Creo en Alberto Núñez Feijóo. Y creo tanto que doy la cara por él". España, ha defendido, necesita "un gran profesional, alguien decente, honesto y que ponga otra vez las cosas en su sitio", y ha insistido en que el país debe "recuperar la ilusión y la esperanza".

Además, ha aludido a que este jueves se han conocido distintas investigaciones sobre el presunto desvío de fondos de las pulseras antimaltrato y la presunta financiación irregular del PSOE, así como la citación judicial del exdelegado del Gobierno en Ceuta. "¿Qué más puede pasar en poco tiempo?", se ha preguntado.

En clave valenciana, Catalá ha asegurado que tiene "muchos proyectos que transmitir a un gobierno para la ciudad y la provincia" y ha reclamado las infraestructuras que llevan "años y décadas" pendientes, como las hídricas, y proyectos necesarios para que los vecinos vuelvan a sentirse seguros y tengan confianza en las administraciones.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la movilización electoral: "Tenemos que votar unidos para echar a Pedro Sánchez. Debe salir de Moncloa", convencida de que el PP defiende "el mejor proyecto político para este país".

"DECENCIA Y BUENA GESTIÓN"

En este sentido, Camarero también ha hecho hincapié en que en estos próximos 15 días recorrerán la Comunitat para "escuchar" y "hablar" con los valencianos "de lo que verdad importa": "Vamos a decirles que la decencia y la buena gestión van a volver a las instituciones".

"Vamos a frenar lo que nos ha provocado Sánchez porque estamos hartos del enfrentamiento, de hombres y mujeres, de propietarios y inquilinos, de empleados y trabajadores", ha revindicado.

La cabeza de lista del PP por Valencia al Senado ha enfatizado que en la Comunitat el PPCV ha demostrado que "se puede gobernar de otra manera" y que lo volverán a hacer el próximo 29 de noviembre.

Por su parte, Mompó ha abogado por "darlo todo" durante esta campaña, para enseñar que se van a "dejar la piel" para "defender nuestros pueblos, nuestra provincia, nuestra Comunitat y por defender España".

"LLENAR LAS URNAS"

En el acto de Castelló, la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, también ha apelado esta tarde a la movilización ciudadana para que el próximo 29N "Castellón llene las urnas con Feijóo". "Tenemos la oportunidad de decidir con nuestro voto un cambio de ciclo histórico, de recuperar un país con el protagonismo de hombres y mujeres que claman por una gestión responsable frente a la resistencia y el abandono. Que piden verdad frente al fraude y la corrupción".

"España es Feijóo", ha manifestado la líder del PPCS en la provincia en un acto con Llorca en la plaza La Paz y en el que también han participado la presidenta local del PP, Begoña Carrasco, y los candidatos al Congreso y Senado, Elena Albalat y Alberto Fabra, entre otros.

Albalat ha puesto en valor "la ilusión que llena las calles y que es la fuerza del cambio". "Estoy decidida a trabajar por mi provincia y sé que los castellonenses son claves el 29N. Ese es el principal objetivo, que Castellón tenga por fin voz y voto en Madrid".

Una voz que también ha puesto en valor Alberto Fabra, quien ha enarbolado "el poder de Castellón" para que el 29N "España inicie el cambio que tan bien le ha sentado a nuestra provincia".

Y la presidenta local del Partido Popular y alcaldesa de la ciudad de Castelló, Begoña Carrasco, ha animado a la participación; "Hoy es un gran día, porque hoy es la cuenta atrás y, por fin, es el principio del fin del sanchismo. Y lo vamos a hacer como hacen los demócratas: llenando las urnas de votos con la fuerza de la gente de verdad".