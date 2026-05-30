El PPCV, a Morant: "Mientras en la Comunitat aprobamos presupuestos, en el Gobierno reina el caos"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en Les Corts, Fernando Pastor, le ha replicado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que "mientras en la Comunitat Valenciana el Consell de --Juanfran-- Pérez Llorca aprueba los presupuestos más sociales de la historia, en el Gobierno del que ella forma parte reina el caos".

En un comunicado, el 'popular' ha puesto en valor "la estabilidad política que hay en la Comunitat Valenciana frente al caos, el desgobierno y la crispación que existe en el Gobierno de España": "Aquí sacamos presupuestos y allí tienen 50 leyes bloqueadas en el Parlamento Nacional".

La aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 "muestraa la capacidad de diálogo, la mano tendida y de llegar a acuerdos del presidente Juanfran Pérez Llorca", ha señalado el síndic de los 'populares' valencianos.

Pastor ha incidido en que "este es el presupuesto más alto de la historia en cuanto a gasto social, con más de 450 millones de euros para educación". También "sigue la línea alcista en cuanto a inversión en Sanidad y la reducción de impuestos para aligerar la carga fiscal de los valencianos".

El portavoz del GPP además ha lamentado que "los ministros valencianos Morant y --Arcadi-- España no luchen por unos Presupuestos Generales del Estado que no perjudiquen a la Comunitat Valenciana, que continúa siendo la autonomía peor financiada".

Sin embargo, "y pese a esta grave limitación, el Consell ha elaborado un presupuesto de récord con una reducción del déficit de 1.400 millones de euros menos que con el Botànic, demostrando que hay una mejora en la gestión", ha destacado Pastor.