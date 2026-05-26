El PPCV pide al Gobierno la aprobación de una Ley ante Catástrofes que agilice la respuesta ante una emergencia

El PPCV reclama al Gobierno central la aprobación de una Ley ante Catástrofes que agilice la respuesta ante una emergencia - PPCV

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados populares del PPCV en el Congreso han reclamado al Gobierno central la aprobación de una Ley ante Catástrofes que agilice la respuesta ante una emergencia y permita hacer frente en mejores condiciones a futuros episodios de riesgo.

Una medida que han anunciado tras mantener un encuentro de trabajo con el comisionado para la Recuperación del Gobierno Valenciano, Raúl Mérida, quien se ha reunido este martes con el portavoz del grupo popular en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Joaquín Melgarejo, con el portavoz de la Comisión de Cambio Climático, César Sánchez, y con varios diputados valencianos.

Los diputados valencianos han insistido: "Necesitamos una Ley ante Catástrofes Naturales que contemple la obligación de convocar una reunión de la Comisión Mixta entre el Estado y las comunidades autónomas afectadas en un máximo de 24 horas".

Por su parte, Raúl Mérida ha explicado que en la Comunitat Valenciana, tras la dana, el Estado ha tardado 475 días en convocar a la Comisión Mixta, mientras que tras la explosión del volcán de la Palma tardó solo nueve días, y ha lamentado "esta diferencia de trato".

"Ante una emergencia, la actuación del Gobierno central debe ser diligente, sin importar el color político del gobierno autonómico afectado y siempre teniendo como máxima la protección de la ciudadanía", ha señalado Mérida.

El comisionado para la Recuperación ha reclamado también que la contratación de emergencia pueda ser aplicada por una comunidad autónoma mientras no se haya restituido la situación por completo, y que este tipo de contratación debe permitir, no solo restituir lo dañado sino también mejorarlo.

"Estas peticiones van en la línea de lo que reclaman muchos alcaldes afectados por la dana de 2024 que están sufriendo en primera persona estas dificultades y el Gobierno no puede hacer oídos sordos a estas peticiones".

Raúl Mérida ha presentado también a los diputados del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados la estrategia de verde de regeneración integral que está impulsando el Gobierno valenciano y que contempla la creación de un sistema de parques inundables metropolitanos que actuarán como espacio de ocio y como barrera antiriadas.

Estos parques ocuparán una superficie de 1.500 hectáreas y contarán con más de 70 kilómetros de senderos, 50 kilómetros de ciclovías, rutas hipoalergénicas, parque musical y sensitivo, zonas de coworking al aire libre y más de 30 estaciones meteorológicas.

Durante el encuentro con los diputados, Raúl Mérida, ha realizado también un balance de la reconstrucción en la Comunitat Valenciana. Asimismo, el encuentro ha servido para coordinar acciones y fijar la agenda valenciana a nivel estatal.