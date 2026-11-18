Archivo - El ex presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus a su llegada para declarar como testigo en el juicio del caso Imelsa relacionado con la pieza de los 'zombies', en la Ciudad de la Justicia, a 21 de febrero de 2023 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado valorar la confirmación de la condena al expresidente de la Diputació de València Alfonso Rus a cinco años de prisión, pero sí la ha comparado con la pena al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos: "Si cinco años es mucho, 29 es seis veces más".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por cómo valora que la Sala Penal del Tribunal Supremo haya confirmado la condena a cinco años de prisión y a 14 de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Rus por el conocido como 'caso zombies' en las empresas del sector público Imelsa y Ciegsa, por contrataciones irregulares de personal.

El portavoz 'popular' se ha limitado a decir que había "oído que eran cinco años" de prisión y a reiterar que su partido "nunca comenta decisiones judiciales". "Si cinco años es mucho, 29 es seis veces más", ha añadido en alusión a la condena a Ábalos, quien ya está cumpliendo la sentencia de más de 24 años de prisión por el 'caso mascarillas'.

Entre el resto de grupos de Les Corts, José Muñoz (PSPV) ha relacionado la condena de Rus con "una forma de hacer política del Partido Popular" que, según ha advertido, "está volviendo a la Comunitat Valenciana con la Ley del Suelo": "La historia vuelve a repetirse".

En la misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "el PP es el perejil de todas las salsas de la corrupción". "Cuando hablemos del Partido Popular, coge la cartera", ha dicho.