El PPCV reclama al PSPV que "sea más valenciano que 'sanchista' y deje de hacerle el juego con la financiación a ERC"

Archivo - La portavoz adjunta del GPP Laura Chulià - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha exigido al PSPV que "sean más valencianos que 'sanchistas' y dejen de hacerle el juego con la financiación a Esquerra Republicana de Cataluña", al tiempo que ha defendido que el Gobierno debe presentar "un modelo transparente que escuche a todas las comunidades".

Así ha respondido al síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, quien este martes ha exigido al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que "no se acobarde" y reclame ahora a las comunidades autónomas bien financiadas, especialmente las del PP, que "cedan capacidad de gasto" en favor de las infrafinanciadas, como la Comunitat Valenciana y Murcia, con el fin de que estas "puedan prestar adecuadamente los servicios de sanidad, educación y servicios sociales".

Una petición que el síndic del PSPV ha realizado tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este pasado lunes en Madrid, en el que el ministro de Hacienda, el socialista Arcadi España, propuso la fijación de objetivos de déficit asimétrico para las comunidades autónomas atendiendo a la infrafinanciación de cada una de ellas.

En un comunicado, la diputada del PP ha afirmado que "estamos viendo cómo el PSPV prefiere plegarse a los intereses de Cataluña que reclamar a Sánchez lo que es justo para los valencianos". "Arcadi España debe crear ya un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana que suba los ingresos en tanto que no haya modelo de financiación, que de momento ni hay ni se le espera", ha reiterado.

"Es lamentable que los socialistas solo quieran imponer, no escuchar, cuando es evidente que la financiación tiene que contar con el conjunto de las comunidades autónomas afectadas. Deben dejarse de paripés para intentar desviar la atención sobre la corrupción que acorrala a Sánchez y su Gobierno", ha insistido, y ha señalado que "ni siquiera el resto de las comunidades socialistas están a favor de un modelo pensado exclusivamente para favorecer a Cataluña".

Dicho esto, la 'popular' ha remarcado: "Siempre hemos pedido tres pilares: el cambio de modelo de financiación, para terminar con la infrafinanciación que sufre esta tierra; el fondo de nivelación que es necesario y urgente y que el PSOE reivindicaba antes y ahora dicen que es un parche, y el tercer pilar es la condonación de la deuda".

Y ha exigido al PSPV que "no intoxique para confundir", ya que "es el Gobierno quien debe tomar las decisiones". "Queremos un modelo transparente que escuche a todas las comunidades porque sus decisiones afectan directamente a los presupuestos autonómicos", ha repetido.

"Lo que no puede ser --ha advertido-- es pactar un modelo a puerta cerrada con una comunidad autónoma, como se ha hecho hasta ahora, para fijar una serie de privilegios para un territorio a costa del resto". Además, considera "evidente que el techo de gasto del 4% planteado en el CPFF es insuficiente, cuando solo la subida salarial de los funcionarios supone un 4,5%, como recordó ayer el conseller Rovira".