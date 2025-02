El PPCV replica a Compromís que la nueva ley protegerá y regenerará la huerta y tacha de "fracaso" la norma del Botànic

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del PP en Les Corts, Laura Chuliá, ha replicado a Compromís que la modificación de la Ley de la Huerta de València "no solo va a proteger la huerta, sino que va a permitir su regeneración", al tiempo que ha tachado de "rotundo fracaso" la norma del Botànic, porque "ha evitado la regeneración de la zona como así lo constatan los datos".

Así lo ha manifestado Chuliá en un comunicado remitido por el PP, después de que Compromís haya anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos afectados por la nueva Ley de la Huerta de València, denunciarán en la FAO el "atentado que se quiere cometer" en dicho espacio y colaborarán con la asociación Per l'Horta en la recogida de firmas para mostrar rechazo a la modificación de la norma.

Al respecto, Chuliá ha calificado de "mentirosa, falsa y cínica" la campaña presentada por Compromís y ha asegurado que "la protección ambiental está garantizada" con la nueva norma. "La modificación de ley no solo va a proteger la huerta, sino que va a permitir su regeneración. La anterior ley del Botànic no ha cumplido los objetivos marcados y no ha contado con la opinión de los municipios. Ahora se dispondrá de más tiempo para presentar estos proyectos que buscan regenerar la huerta", ha sostenido.

"Ninguno de los proyectos para regenerar la huerta que pretendía impulsar la ley ha visto la luz desde que fue aprobada la norma en 2018. Y, como se fijaba un límite temporal de cinco años para llevarlos a cabo sin una reforma, ninguno se ha llevado a cabo. Solo hubo tres proyectos de regeneración presentados y fracasaron los tres: un expediente aprobado para la recuperación de los enclaves de huerta que no prosperó en su tramitación y dos presentados fuera de plazo", ha aseverado la 'popular'.

La síndica adjunta ha replicado que "es un embuste decir que se busca desproteger la huerta". "Las de grado 1 y 2 seguirán estando protegidas y solo la de grado 3 podrá, en algunos casos, usarse para construir viviendas. Viviendas que en todo caso estarán condicionadas a los municipios afectados por las inundaciones o a municipios que tengan emergencia habitacional", ha afirmado.

Respecto a la supresión del Consell de l'Horta, Chuliá ha argumentado que "se trataba de simplificar y evitar duplicidades". "Los datos son elocuentes. De 2010 a 2018, se perdía tierra a razón del 0,96 por ciento anual. De 2018 a 2023, con la ley en vigor, se perdía un 3,5% anual. Es decir, el Consell de l'Horta no solo aceleró la pérdida de tierra, sino que prácticamente la dobló en comparación con el resto de la Comunitat Valenciana, que era del 2%", ha reprochado.

Chuliá ha citado el proyecto de desvío del barranco de la Saleta en Aldaia y ha afirmado que "fue vetado por el Consell de l'Horta por no cumplir con la normativa de protección de la huerta". "Nosotros tenemos muy claro que la prioridad es conseguir que se ejecuten las infraestructuras hídricas que den la tranquilidad y la seguridad que necesitan todos los valencianos para evitar una tragedia similar. Siempre vamos a apostar por proteger a las personas antes que proteger a las cañas de los ríos y barrancos", ha zanjado.