El PPCV ve una "auténtica osadía hablar de rechazo social contra Mazón" y replica que Sánchez "no puede pisar la calle"

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha considerado una "auténtica osadía hablar de rechazo social" contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha replicado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que "la verdadera anomalía democrática es tener un presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- que no puede pisar la calle, que viaja blindado en helicóptero para evitar el contacto con los ciudadanos y que pasa sus vacaciones encerrado en un palacete en Lanzarote rodeado de escoltas y amigos del poder".

Así se ha manifestado este viernes Chulià, a través de un comunicado, en respuesta a las declaraciones de Morant, quien ha cargado previamente contra el jefe del Consell, Carlos Mazón, por su ausencia en la fiesta de los Moros y Cristianos de Ontinyent (Valencia) que se celebra estos días. "Vivimos en una anomalía democrática que es que el 'president' de la Generalitat no puede estar en compañía de su pueblo", ha asegurado la socialista.

En respuesta, la parlamentaria 'popular' ha reprochado que Pedro Sánchez "no quiso reunirse con los afectados por los incendios que han arrasado miles de hectáreas en España, tardó una semana en visitar las zonas arrasadas por el fuego y se limitó a observar la tragedia desde el aire o tras los muros de La Mareta".

Ha contrapuesto esta situación con la de Mazón, quien ha afirmado que "está en la calle, con su gente, trabajando para dar respuesta a los problemas reales de los valencianos como la reconstrucción tras la dana o la financiación que necesitamos y que el Gobierno socialista nos niega".

"La señora Morant, que tanto presume de vivir las fiestas a pie de calle, debería explicar a la gente sus fracasos como ministra, desde el cierre de importantes proyectos de investigación hasta la asfixia económica a nuestras universidades, pasando por el escándalo de la gestión en el CNIO. Vivir la fiesta no puede ser el único mérito de una ministra cuya gestión es un auténtico fiasco", ha aseverado Chulià.

Asimismo, ha agregado que también es "anomalía democrática" el "seguir rindiendo culto a un líder que solo se representa a sí mismo y a su círculo más cercano, rodeado de casos de corrupción como José Luis Ábalos, número dos por Valencia en las últimas elecciones generales que encabezaba la propia Diana Morant, o hasta su propia esposa, investigada por tráfico de influencias".

Chulià ha calificado de "auténtica osadía hablar de rechazo social contra Carlos Mazón, cuando el verdadero rechazo lo sufren Sánchez y sus ministros cada vez que se aventuran a pisar la calle". "Este Consell y su president están al lado de los valencianos, mientras el Gobierno socialista sigue sin cumplir ni con la dana ni con los Presupuestos", ha insistido.

Por todo ello, la parlamentaria 'popular' ha pedido a Morant "más responsabilidad con la Comunitat Valenciana" y que inste al Gobierno de Sánchez a "pagar las ayudas prometidas a las personas afectadas, trabajadores, autónomos, empresas y municipios para la reconstrucción tras la riada en lugar de apropiarse de las parcelas de los agricultores". "Mientras tanto, lo único que el Ejecutivo sanchista representa es distancia, blindaje y desprecio por los problemas de la gente", ha concluido.