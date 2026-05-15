El PPCV ve un "avance" en la negociación entre Educación y sindicatos y confía en "aproximar posturas" la próxima semana

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, comparece en rueda de prensa este viernes para valorar la situación de la educación en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha percibido un "avance" en las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes de cara a desconvocar la huelga indefinida en la Comunitat Valenciana y ha confiado en que se puedan "aproximar posturas" entre ambas partes en la reunión del próximo lunes. También ha rechazado "convertir la negociación en una campaña política": "No es nuestra forma de trabajar, estamos en la búsqueda de soluciones".

Así lo ha manifestado, en una rueda de prensa este viernes en la sede del PPCV, el día en que una marea verde de docentes, calificada de "histórica", ha llenado las calles del centro de València para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria. La masiva protesta ha reunido a profesores, pero también a alumnos de toda la región en una marcha unitaria.

Carlos Gil ha mostrado el "profundo respeto" a las reivindicaciones de los docentes, a la convocatoria de huelga que se ha desarrollado durante la semana y a la situación que "venimos arrastrando meses". Dicho esto, ha considerado "una pena" que otras fuerzas políticas "se dediquen a lo contrario, a buscar la confrontación y el ruido en vez de ayudar en la búsqueda de soluciones".

En este punto, ha reprochado a la líder del PSPV, Diana Morant, su "deslealtad institucional, totalmente impropia de una ministra del Gobierno de España que aspira a presidir la Comunitat Valenciana". Morant ha exigido este viernes al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asista "en primera persona" a la nueva mesa de negociación el próximo lunes y ha advertido al jefe del Consell de que "ya no valen excusas" con la comunidad educativa.

"En ningún caso aspira a solucionar, sino todo lo contrario", ha replicado a Morant el dirigente 'popular', al tiempo que le ha acusado de "levantar pancartas políticas en pro de una reclamación que considera que puede tener rentabilidad en sus intereses electorales, pero para nada en las condiciones del profesorado". Carlos Gil ha reivindicado que, mientras Diana Morant "sigue optando por la pancarta", desde el Consell "seguimos trabajando en la mesa de negociación con los sindicatos docentes, atendiendo las reivindicaciones de una parte y la otra".

"ESTAMOS EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES"

Al margen de ello, el número dos de los 'populares' valencianos ha defendido el derecho a la educación de los alumnos que estos días afrontan las semanas "más decisivas" del curso y ha rechazado "entrar en el juego de convertir la negociación educativa en una campaña política". "No es nuestra forma de trabajar", ha resaltado.

En este contexto, ha puesto en valor que el Consell, desde el departamento que dirige Carmen Ortí, "no ha dejado de negociar" con las organizaciones sindicales y, como ejemplo de ello, ha puesto "las 29 reuniones mantenidas en este curso". Además, ha apuntado que en la reunión de este jueves, pese a que acabó sin acuerdo, se produjo ya un "importante acercamiento de posturas".

"Ayer hubo un avance en la negociación y se ha convocado ya para el principio de la semana que viene para continuar trabajando y buscando esa solución que, de alguna forma, satisfaga a las dos partes", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que esta negociación "no puede pasar por más que por un acercamiento de posturas y que ese llegue a un punto común que es donde aspiramos a llegar en breve".

COMPROMISOS SOBRE LA MESA

Carlos Gil ha valorado que el Consell ha puesto compromisos sobre la mesa en "distintas líneas de trabajo" sobre "las que se ha planteado el conflicto por parte de los docentes", como las ratios, la simplificación burocrática, las platillas docentes, las infraestructuras y "tantas otras".

"Pero al mismo tiempo también hay unos hechos por parte de la Generalitat que también queremos poner sobre la mesa, esos 320 millones de euros invertidos en infraestructuras, la gratuidad de 0 a 3 años, los 70 millones de euros invertidos en becas y 8.000 docentes más que en la etapa del Botànic, que ahora reivindican que son pocos cuando entonces consideraban que eran muchos", ha sostenido.

También ha subrayado que desde el PPCV defienden "el derecho a la educación, la normalidad administrativa y la tranquilidad para esos miles de alumnos y para sus familias que se están jugando una parte decisiva del curso". Y ha insistido en que el gobierno del Botànic "hasta cinco veces negó esas subidas que ahora se reclaman y ahora parece que no recuerdan aquello que ocurrió".

Por tanto, ha rechazado "lecciones" del PSPV en esta cuestión y ha reprochado también a Morant que se haya "dignado a comparar esta situación con la de la dana", algo que demuestra "su poca implicación con esta comunidad y su poca empatía con los afectados". "Son temas totalmente distintos. Afortunadamente, este se puede resolver y se va a resolver desde una mesa de negociación y en esto vamos a seguir trabajando", ha garantizado.

"Nuestro camino va a ser siempre el diálogo, las reformas útiles y la política puesta al servicio de la educación, de los derechos del profesorado y también, por supuesto, del derecho a la educación de los alumnos", ha agregado.

LOS SALARIOS SE DEJARON PARA UNA "SEGUNDA REUNIÓN"

Preguntado por si en la reunión del lunes entre Educación y sindicatos la Conselleria pondrá encima de la mesa una propuesta salarial, tras quedarse fuera esta cuestión del documento del preacuerdo planteado esta semana, Carlos Gil ha asegurado que los ámbitos planteados por el profesorado se abarca "de una manera completa en todos los aspectos". "Los sindicatos dijeron que el tema de los salarios no era la parte importante de la huelga y, por tanto, se dejaron para una segunda reunión", ha concretado.

Sobre si estarán las recogidas las propuestas concretas que pide el profesorado en la reunión del lunes por parte de la Conselleria, el secretario general del PPCV ha argumentado que la "mejor manera" de poder negociar las "de una parte y de la otra" y de poder "aproximar posturas" es sobre esas medidas.

"En la reunión del lunes se concretarán propuestas a las reivindicaciones planteadas por los docentes, propuestas a todas esas cuestiones que se plantean y se continuará en esa mesa de negociación, esperemos además que con una base sensible y relevante, y con esto se pretende, si no se pone fin al conflicto, por lo menos sí que dejaría una vía rápida de solución", ha detallado.

LA CONSELLERA ORTÍ, AL FRENTE DE LA NEGOCIACIÓN

Por otro lado, Carlos Gil ha rechazado que sea el 'president' de la Generalitat el que encabece las negociaciones, tal y como ha exigido este viernes la secretaria general del PSPV, Diana Morant. "Nosotros tenemos una estructura del Consell donde hay una Conselleria de Educación que es la competente en negociar este tipo de aspectos y el presidente, por supuesto, está continuamente al tanto de esta cuestión, pero la implicación en las negociaciones debe corresponder a la consellera delegada en la materia --Carmen Ortí--", ha zanjado.

Finalmente, preguntado por si en una reunión celebrada este jueves con alcaldes, cargos y afiliados del partido se produjo alguna voz discrepante respecto a la gestión de la Conselleria de Educación, ha asegurado que "para nada" fue así y ha indicado que en este encuentro se transmitió "el posicionamiento" del Gobierno valenciano.

"En ningún momento hubo una crítica a los docentes, ni por parte de la Conselleria ni por parte de las personas que asistían. Y en ningún momento se planteó una crítica a nadie referido al sistema. Sí que se pide que se siga trabajando, que se siga negociando y que, por supuesto, que esa solución al conflicto sea, cuanto más rápida, mejor", ha aseverado.