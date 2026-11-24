Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso ha citado h - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha negado haber pedido la grabación del día de la dana, que luego fue manipulada y filtrada, correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana. Así, ha apuntado a Presidencia.

Pradas se ha pronunciado así, en un comunicado, tras la declaración del exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García, quien ha afirmado en el juzgado que fue Pradas quien le ordenó que consiguiera el audio.

Al respecto, la exconsellera ha negado "tajantemente" haber participado en la orden de grabación y posterior filtración del audio, y ha puntualizado que García, pese a ser el subsecretario de la conselleria, no era una persona de su confianza --fue nombrado por la anterior consellera--.

"No compartí con él durante los días posteriores a la dana las labores de gestión de la misma, más allá de la publicación de las ayudas y órdenes de emergencia, que eran decididas en el Cecopi, órgano al que él no pertenecía. García sí era una persona de confianza del Palau, al igual que su esposa, quien fue nombrada portavoz del Cecopi", ha detallado.

Además, recuerda que la solicitud de informar de todo lo acontecido el día de la dana se hizo a Suárez "por parte de Presidencia de la GVA, según el propio Suárez manifestó".

También ha dicho que su trato e interactuación con Presidencia en esos días fue "muy limitada", "y ni si quiera compartíamos espacio físico en el Centro de Emergencias", ha apuntado.

Así mismo, la exconsellera ha manifestado que cuando se publicó en los medios la llamada de Aemet, ella ya hacía meses que estaba cesada, "sin haber tenido acceso a la información de la gestión de la dana más allá de los informes de situación que se me trasladaron como consellera en esos días, o informaciones que directamente me trasladaban Suárez o Basset en conversaciones que mantuve con ellos, y la información que 'a posteriori' se incorporó en la causa judicial del juzgado de Catarroja", ha concretado.

Y ha asegurado: "Jamás hubiese participado en una manipulación de una información de la dana, y menos estando un procedimiento judicial abierto. Es más, en el proceso en el que estoy siendo investigada he solicitado que se aporte toda la información de ese día, y siempre he estado conforme en que cuanta más información aparezca, mejor, para conocer qué pasó ese fatídico día. La información que busco que se conozca debe ser plena y veraz, no manipulada. Por respeto a las víctimas y al proceso judicial abierto".

Pradas ha concluido: "Estoy cansada de que se me utilice como chivo expiatorio para todo y por todos. La verdad solo es una y, como en la causa de la dana, se acabará conociendo. Pido a quien solicitó esa información y luego la filtró a medios, que sea valiente y lo diga". "Voy a seguir siendo fiel a la verdad y sigo confiando en la acción de la justicia", ha remarcado.