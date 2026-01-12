Pradas pide una reunión a las víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotras. Hoy lo he contado todo"

Cuenca a la salida del juzgado de Catarroja - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha salido del juzgado de Catarroja, donde este lunes ha mantenido un careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, entre gritos de "asesina" y escoltada por guardias civiles. En un momento dado y tras atender a la prensa, ha querido dirigirse a las víctimas de la dana que le esperaban a la puerta, a quienes ha pedido una reunión.

En concreto, Pradas se ha acercado a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, a quien le ha dicho que "algún día" le gustaría hablar con ellas. "Rosa, ¿hablamos? ¿quieres hablar conmigo?", a lo que ella ha aceptado: "Rosa, hablamos. Quedamos en eso", le ha indicado.

Otra víctima le pedía en ese momento que hablase en el juzgado, que es dónde debía hacerlo, a lo que ha contestado: "Ya lo he hecho. He dicho la verdad. Yo he dicho siempre la verdad. Hoy he querido contarlo todo y lo he contado todo".

Y ha añadido: "Yo estoy todos los días con vosotros, créeme Rosa", al tiempo que ha insistido: "Quiero que sepáis que hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también", les ha pedido.

Y mientras abandonaba el lugar, de camino hacia el vehículo, algunas víctimas le seguían con pancartas y fotografías de familiares fallecidos en la riada y le pedían explicaciones. "La alegría se ha ido de mi casa", ha indicado una de ellas. "Sinvergüenza, mentirosa, asesina... Mírame a los ojos, mira a los ojos de las víctimas", le pedían otras.

"Vete a llorar a tu casa --le seguían diciendo-- que vergüenza debería darte. Lo habéis hecho mal y tarde. Eres una inútil y no sabes gestionar", continuaban.

En declaraciones a los medios, Pradas ha indicado que de su testimonio de hoy resulta "evidente" que estuvo informando el día de la dana de la evolución de "todo" a Presidencia, y que Cuenca le pidió que no llamara directamente a Mazón porque estaba "de actos". "Él ha querido contradecirme y decir que hablaba de un par de actos pero yo lo he negado".

También ha destacado que "solo hay que ver las imágenes de quién estaba desde primera hora de la mañana de ese día hasta el mismo día que me cesaron", al tiempo que ha subrayado que ha aportado "todo" de forma "voluntaria" en una muestra más "de transparencia y colaboración con la justicia". "No quiero ocultar nada, voy a dar la cara, la he dado desde el principio", ha apostillado.

Preguntada por si se sintió "persuadida" por Presidencia para no confinar a la población, la exconsellera ha dicho que le intentaron persuadir pero no cayó. "Le dije a Cuenca que el confinamiento se podía hacer", ha dicho, para negar que le influyeran en la toma de decisiones.

También ha subrayado que no esperó a Mazón ni sus indicaciones para tomar decisiones. "Estábamos reunidos en el Cecopi pero me hubiera gustado que Mazón hubiera estado informado o colaborando con la coordinación", ha dicho. Interpelada por si cree que el 'expresident' tiene algún tipo de responsabilidad en la gestión, ha contestado: "Lo determinará la justicia". Se ha despedido diciendo: "Siempre, siempre estoy pensando en las víctimas. Cada día".

LA SALIDA DE CUENCA

Previo a Pradas ha salido Cuenca del juzgado, quien ha recibido también gritos de "asesino" y "sinvergüenza". En un momento dado, mientras caminaba hacia un vehículo escoltado por agentes de la Guardia Civil, ha recibido el golpe de una pancarta que le rodeaba.

Además, Cuenca, preguntado por el motivo por el que había decidido resetear su teléfono móvil tras la dana, ha dicho: "He venido a colaborar de nuevo, por tercera vez, y ya he hecho las declaraciones dentro".