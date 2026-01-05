El precio de la vivienda usada en la Comunitat sube un 17,3% en 2025 y alcanza récords históricos, según Idealista

Archivo - Cartel de vivienda que se vende - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda usada subió un 17,3 por ciento en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta los 2.418 euros, un dato que supone un crecimiento del 4,2% trimestral y el máximo histórico alcanzado en la autonomía, según el último índice de precios de vivienda usada de Idealista.

En el caso de València, el precio medio se elevó un 15,3% en este periodo, un incremento que ha dejado el precio del metro cuadrado en 3.269 euros, lo que supone el récord histórico en la ciudad. En la provincia, el precio de la vivienda usada subió un 22,8% durante el último año y se ha situado en 1.968 euros/m2.

Todos los distritos de la ciudad de València han experimentado incrementos de precios en tasa interanual. El mayor, en Jesús, donde los vendedores piden un 33,4% más por sus viviendas; le siguen l'Olivereta (27%), Quatre Carreres (22,8%) y Patraix (21,8%).

Los precios más altos en la ciudad están en L'Eixample (4.966 euros/m2), Ciutat Vella (4.621 euros/m2) y El Pla del Real (4.260 euros/m2). Los distritos más económicos se sitúan las zonas de Rascanya (2.352 euros/m2), l'Olivereta (2.504 euros/m2) y Benicalap (2.519 euros/m2).

En la provincia de Alicante el precio ha crecido un 14,4% durante el último año. La mayor subida la experimenta Rafal, donde los vendedores piden un 74,5% más por sus viviendas que hace un año; le siguen las subidas de Jacarilla (60,4%) y Pego (48,9%).

En el lado contrario están las caídas de Algorfa (-10,5%), Benejúzar (-6,3%) y Alcalalí (-5,9%), los municipios con mayores descensos de precios entre los analizados por idealista. Por contra, Alicante capital experimentó una subida del 10,7% interanual en el precio de la vivienda usada, hasta los 2.508 euros/m2.

En la provincia de Castellón el precio subió un 12,8% en los últimos 12 meses, hasta los 1.496 euros/m2. De entre los mercados de la provincia, Moncófar tiene la subida más acusada con un 44,8% de subida, mientras que la mayor caída entre los mercados analizados por idealista se dio en Segorbe (-3,7%). En la capital los precios crecieron un 11,2% durante el último año hasta situarse en 1.550 euros/m2.

CCAA

En España, el precio de la vivienda usada registró una subida del 16,2% interanual durante los tres últimos meses de 2025, lo que constituye el "mayor incremento" desde la burbuja inmobiliaria y supone un nuevo "máximo histórico" que deja el metro cuadrado en 2.639 euros según el último índice de precios de Idealista.

Esta subida fue superior a la registrada en el tercer trimestre del año, cuando el precio de la vivienda creció un 15,3%, mientras que, atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incrementado un 4,8% en los últimos tres meses respecto al tercer trimestre.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado como principal causa del problema la "infraproducción de vivienda", destacando que se deben "volver a ver grúas en el paisaje urbano de muchas ciudades".

El Banco de España cifra este déficit en 700.000 viviendas, pero, según Iñareta, "la brecha sigue abierta", pues se crean casi el doble de hogares que de nuevas viviendas, por lo que anima a la activación de mecanismos como la Ley del Suelo que aceleraren la creación de nuevas viviendas, "asequibles" y adaptadas a "las nuevas necesidades".

INCREMENTOS POR REGIONES

Durante los últimos 12 meses, los precios se han incrementado en todas las comunidades autónomas, con la mayor subida en la Región de Murcia -donde las expectativas de los propietarios se han incrementado un 23,6%-, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (18,9%), Cantabria (18,6%), Comunitat Valenciana (17,3%), Asturias (16%), Euskadi (11,2%), Cataluña (11,1%) y Canarias (10,7%).

La menor subida se registró en Navarra, con un 2,4% interanual, seguida por Galicia (4,9%), Extremadura (5%), Castilla y León (6,5%), Aragón (7,5%), La Rioja (8,1%), Castilla-La Mancha (8,8%) y Baleares (9,6%).

Baleares sigue posicionada como la autonomía más cara, con 5.160 euros por metro cuadrado, el precio más alto desde que la inmobiliaria tiene registros; seguida de Madrid (4.562 euros por metro cuadrado), Euskadi (3.421 euros) y Canarias (3.150 euros), mientras que en el lado opuesto se encuentran Extremadura (1.035 euros), Castilla-La Mancha (1.041 euros) y Castilla y León (1.296 euros por metro cuadrado).