La preinscripción telemática para acceder a los grados de las universidades valenciana arranca el 15 de junio

Archivo - Campus de la UPV - UPV - Archivo

VALÉNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado los plazos de presentación de solicitudes de preinscripción para cursar enseñanzas universitarias oficiales de grado en el Sistema Universitario Valenciano durante el curso académico 2026-2027.

El proceso se realizará mediante una solicitud única para las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana y sus centros adscritos a través del asistente telemático oficial habilitado.

El plazo general para todas las personas participantes, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, permanecerá abierto desde el 15 de junio hasta el 3 de julio de 2026 a las 14.00 horas.

Por su parte, las personas procedentes de sistemas educativos extranjeros dispondrán de un plazo ampliado que concluirá el 7 de julio a las 14.00 horas, debiendo tramitar sus acreditaciones mediante la UNED.

Cada solicitante podrá seleccionar por estricto orden de preferencia un máximo de veinte titulaciones de grado, dobles grados o programas académicos de recorrido sucesivo (PARS) ofertados por las instituciones universitarias de la Comunitat Valenciana.

Los resultados iniciales del proceso de preinscripción y la correspondiente asignación de plazas se darán a conocer públicamente de forma telemática el próximo viernes 10 de julio a partir de las 11.00 horas.

Los estudiantes que decidan reclamar sus resultados dispondrán hasta las 14:00 horas del 15 de julio para cursarlo por vía telemática, obteniendo una resolución de carácter definitivo durante la jornada del 17 de julio.

Quienes no obtengan su primera opción, para poder participar en las siete adjudicaciones sucesivas de vacantes, deberán confirmar activamente su interés de permanecer en las listas de espera a través del asistente telemático desde las 11.00 horas del 10 de julio hasta las 14.00 horas del día 15 de julio.

Estas adjudicaciones adicionales por movimientos de listas se desarrollarán de manera pautada entre el 17 de julio y el 1 de octubre, momento tras el cual la gestión pasará a depender de cada universidad.

Toda la información sobre este procedimiento se puede consultar en la web de Universidades y en resolución de 25 de mayo de 2026, de la Presidencia de la Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).