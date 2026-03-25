El Premio Primavera "rompe" su tradición con Madrid y se entregará por primera vez en València

El Premio Primavera se celebrará por primera vez fuera de Madrid en una ceremonia que tendrá lugar en la Lonja de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Premio Primavera de Novela, que este año ha reconocido a la actriz y escritora Elvira Mínguez, "rompe" su tradición con Madrid y se entregará por primera vez en València. Será el próximo 16 de abril en la Lonja de la Seda en un acto en el que, además, el galardón literario

conmemora su 30 aniversario.

Así lo ha hecho saber este miércoles el director de Ámbito Cultural El Corte Inglés, Gervasio Posadas, en una rueda de prensa en el Patio de los Naranjos de la Lonja, que también ha contado con la participación del director editorial de Espasa, David Cebrián; del concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, y del portavoz del gobierno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Caballero.

En la presente edición, el jurado conformado por Gervasio Posadas, David Cebrián, la académica de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) Carme Riera, y los escritores y también ganadores del premio Nativel Preciado y Antonio Soler, ha elegido a la actriz y escritora Elvira Mínguez como ganadora del Premio Primavera de Novela 2026 con su obra 'La educación del Monstruo', que saldrá a la venta el próximo 15 de abril.

Posadas ha puesto en relieve que el certamen literario cumple tres décadas con el objetivo de "fomentar la cultura y la creación literaria y apoyar el género de la novela", y ha señalado que, desde su puesta en marcha en 1997, se ha convertido en "un referente en el mundo literario, tanto para los lectores, para los autores, como para la prensa, y se ha consolidado como uno de los más importantes en el panorama cultural español".

Asimismo, ha aplaudido que este año el premio 'rompa' su tradición con la ciudad de Madrid para que "por primer vez" la entrega del galardón se celebre fuera de la capital y lo haga en la Lonja de la Seda de València en el 30 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El director de Ámbito Cultural El Corte Inglés ha indicado que a lo largo de estas tres décadas el Premio Primavera de Novela ha galardonado a tres escritores valencianos: Lucía Echevarría (2001); Juan José Millás (2002) y Máximo Huerta (2014).

1.590 PARTICIPANTES DE 38 PAÍSES

Por su parte, el director editorial de Espasa ha agradecido al Ayuntamiento de València que les convenciera de que "València era el mejor sitio para romper una tradición que llevaba 29 años" para poder celebrarse en la "maravillosa" Lonja de la Seda.

Sobre esta 30 edición, Cebrián ha asegurado que han "batido" su récord ya que un total de "1.590 novelistas han confiado en el Premio Primavera, en el Ámbito cultural y en la editorial Espasa para que valoremos sus novelas".

Según ha explicado, el total de participantes procede de 38 países, algunos "tan lejanos y tan distintos a nuestra tradición como Japón y Australia". Así, ha indicado que 795 ejemplares proceden de escritores españoles a los que le siguen los novelistas de Argentina, México y Colombia.

En esta línea, ha destacado la figura de la premiada de este año que, además de ser "una de las actrices más queridas y respetadas de nuestros mundo cinematográfico, es también una espléndida escritora".

"Lo digo con absoluto convencimiento de causa, porque nosotros tuvimos la suerte de presentar y publicar su primera novela, 'La sal de la tierra', en 2023, hace justo tres años, una novela que nos fascinó", ha subrayado.

Respecto a la novela premiada, 'La educación del Monstruo', David Cebrián ha adelantado que "versa sobre un tema que está en la conversación, sobre todo, cuando pasan cosas malas, que desgraciadamente pasan casi todos los días; tiene que ver con si los monstruos nacen o se hacen, o mejor dicho, se hacen o los hacemos".

"CUNA DE GRANDES ARTISTAS"

"A partir de ahí, Elvira ha pergeñado una obra espectacular que transita varios géneros literarios", ha indicado, y ha explicado que tiene "una parte de novela social, porque está muy bien reflejada la parte de la migración española en los años 50; hay una parte de novela negra y, por supuesto, una novela literaria".

Igualmente, el portavoz del gobierno municipal ha celebrado que este premio "encuentre su hogar en València" para acoger este evento en "una simbiosis perfecta entre lo que es la primavera, lo que es la cultura y lo que representa también la ciudad".

Caballero ha indicado que los dos aniversarios, el del certamen y el de la Lonja, "no solo es una bonita casualidad, también es un reconocimiento a una trayectoria de una ciudad que ambiciona ser mucho más grande a nivel cultural, que ambiciona ser referente a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con la materia cultural y especialmente también con la materia literaria".

"Esta tierra y esta ciudad no parten de cero. Esta ciudad ha sido cuna de grandes escritores (...) Ha sido referente cultural y también pretende seguir siendo ese faro a nivel cultural internacional que ha ilustrado, que ha emocionado y que ha inspirado a generaciones enteras", ha sostenido.

Desde el consistorio, han señalado en un comunicado que el Ayuntamiento de València colaborará en el desarrollo del evento mediante apoyo logístico, institucional y promocional.

Según un acuerdo de la Junta de Gobierno, el consistorio ha reservado un presupuesto de 30.000 euros, y "se encargará de facilitar el espacio, los medios técnicos necesarios, el servicio de catering y la cobertura de desplazamientos y alojamientos de hasta 40 participantes, entre ellos miembros del jurado, periodistas y personal de la organización".

Asimismo, promoverá la difusión del evento a través de sus canales institucionales y colaborará en la configuración de la lista de invitados.

Por su parte, los organizadores garantizarán la coordinación general del premio, la presencia de autores, jurado y equipo editorial, así como el reconocimiento institucional del Ayuntamiento en las acciones de comunicación vinculadas al acto.

El acuerdo, con una duración inicial de un año prorrogable, "habla de colaboración sin contraprestación económica directa, orientada a fomentar la cultura y acercar la literatura a la ciudadanía".