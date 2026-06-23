Preparan las primeras excavaciones arqueológicas en el Castillo-Alcazaba de Orihuela

Preparación de las primeras excavaciones en el castillo de Orihuela - AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

ALICANTE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la concejalía de Patrimonio Histórico, ha iniciado el proyecto de investigación arqueológica en el Castillo-Alcazaba, que permitirá profundizar en el conocimiento de uno de los conjuntos defensivos más relevantes de la provincia de Alicante y sentar las bases para su futura puesta en valor y musealización.

La arqueóloga municipal, Silvia Yus, junto con Pedro Jiménez, arqueólogo y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, están redactando el proyecto de investigación que permitirá desarrollar las primeras actuaciones arqueológicas de carácter científico en el Castillo-Alcazaba.

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto deberá ser autorizado mediante resolución de la dirección general de Patrimonio de la Generalitat antes del inicio de los trabajos, que presentan una elevada complejidad técnica debido a las características orográficas del enclave, situado en una posición estratégica sobre la sierra oriolana, explica el consistorio.

Esta intervención se enmarca dentro del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura para la protección, conservación y gestión de las fortificaciones históricas de España. Este plan establece, a través de la denominada Carta de Baños de la Encina (2006), los criterios científicos y metodológicos para la restauración y conservación de castillos y murallas, priorizando siempre la protección de su entorno patrimonial.

Dentro de los trabajos preparatorios, el concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz; el inspector de Arqueología del servicio territorial de Cultura de Alicante, José Luis Simón García, y Roberto López --conocedores del enclave por haber formado parte del equipo redactor del Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela-- han acompañado a los investigadores durante una visita técnica de campo destinada a determinar las áreas de excavación correspondientes a la primera fase de la intervención.

Las actuaciones contemplan la realización de una prospección arqueológica intensiva de superficie, excavaciones y seguimientos arqueológicos, así como la participación de un equipo especializado en restauración encargado de consolidar las estructuras que vayan apareciendo conforme avancen los trabajos de excavación y rebaje del terreno.

FUTURA APERTURA A LA CIUDADANÍA

"Estamos ante un proyecto fundamental para recuperar el conocimiento histórico y arqueológico de uno de los espacios más emblemáticos de Orihuela. El Castillo- Alcazaba forma parte de nuestra identidad y su estudio permitirá avanzar hacia una futura recuperación y apertura a la ciudadanía con todas las garantías científicas", afirma el concejal de Patrimonio Histórico.

Los resultados de esta investigación aportarán la documentación científica necesaria para conocer con mayor precisión la evolución histórica, constructiva y funcional del recinto fortificado. Esta información permitirá redactar posteriormente el correspondiente proyecto de puesta en valor y musealización de los restos conservados.

El Castillo-Alcazaba de Orihuela está considerado uno de los conjuntos defensivos más importantes de la provincia de Alicante, junto a los castillos de Alicante y Dénia, destacando además por su relevancia histórica como enclave fronterizo durante varios siglos, circunstancia que marcó el desarrollo político, militar y social de todo el territorio.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Orihuela ha tramitado la solicitud de ayudas estatales destinadas a actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de BIC. Estas subvenciones se financian con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas promovidas por los ministerios de Transportes y de Vivienda, con el objetivo de favorecer la conservación del patrimonio histórico español.