El presunto asesino de su pareja y de una hija en Alicante está en el hospital bajo custodia de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 53 años considerado el presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 51, y de una de sus hijas, de 20, este jueves en una vivienda de la partida de La Cañada del Fenollar, que pertenece a Alicante, está ingresado en el hospital bajo custodia de la Guardia Civil.

En el suceso, que se investiga como un posible caso de violencia de género, también resultó herida otra de las hijas, de 26 años, aunque no se teme por su vida, según han informado este viernes fuentes del instituto armado.

Tras recibir el 112 un aviso a las 19.40 horas del jueves, las patrullas desplazadas al lugar localizaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, así como a la hija de 26 y al padre de esta, presunto autor de los hechos, con heridas graves de arma blanca. Ambos fueron trasladados al hospital y no se teme por sus vidas.

La Guardia Civil ha indicado que no se descarta que las diligencias sean finalmente remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No constan antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto autor y la mujer fallecida y todos son de nacionalidad española.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha detallado, en una publicación en la red social X, que se están recabando datos sobre este crimen, que se investiga como un posible caso de violencia de género.