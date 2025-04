La Primera y Nöstlinger, dos librerías de "marcada personalidad" que se estrenan en la Fira del Llibre

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Primera y Nöstlinger son dos pequeñas librerías de València dirigidas por mujeres y con una "marcadísima personalidad" que estrenan presencia en la Fira del Llibre de València.

María García abrió la Librería Nöstlinger el 27 de noviembre de 2023. "Llevo año y medio, no llega", sonríe al recordar que la idea de abrirla le vino tras un intento frustrado de conseguir el traspaso de otra librería.

"En ese momento no salió, pero hablé con la librera y me contó su experiencia y recuerdo que pensé que si ella había podido, yo también. Mis amistades me animaron a intentarlo y en un par de años ya había abierto", rememora.

"El nombre lo elegí por una autora que era mi favorita cuando era pequeña, Christine Nöstlinger, estaba obsesionada con ella", admite García, "y escoger su nombre era una forma de hacerlo redondo todo".

María asegura estar muy contenta, porque se ha encontrado con que es la única librería de su barrio, La Saïdia, y con que los vecinos la han recibido con los brazos abiertos.

"Ahora mismo tengo tres clubes de lectura, uno de ellos en colaboración con la asociación de vecinos del barrio, y estoy muy orgullosa porque todos los libros que vendo han pasado por mi supervisión personal.

No es que los haya leído todos, pero sí al menos me gusta la sinopsis, los temas que tratan y me parece muy bien venderlos", afirma, "la temática está en consonancia con los valores que transmitía la propia Christine Nöstlinger, que era una mujer muy progresista, con inquietudes feministas, anticapilistas, antirracistas... pero más allá de eso es bastante generalista".

Olga Abad, de la Librería la Primera, también está vertebrando el tejido social de su zona, Guillén de Castro, también en València: "nos hemos volcado mucho en los clubes de lectura", nos explica Olga, periodista de profesión que ha visto en la librería la oportunidad de cumplir un sueño de muchos años, "siempre la había querido, y surgió la oportunidad postcovid, en un momento en que muchos nos estábamos redefiniendo y no me arrepiento: en cuatro años ya tenemos muchas lectoras fieles y los clubes de lectura y los talleres funcionan muy bien".

Sobre la Fira del Llibre, lo tienen muy claro: "venir es casi la consecuencia lógica de tener una librería. El contacto con los lectores es muy divertido y mucho mejor de lo que esperábamos, repetiremos seguro".

"Una de las cosas que me está encantando es toda la gente del barrio que se está pasando a saludar y a comprar, y es algo que me hace mucha ilusión", explica María, de Nöstlinger, "y el ambiente, que es un ambiente muy agradable y muy guay. Estoy también muy contenta porque estoy vendiendo mucho uno de mis libros favoritos, que es La Mala Costumbre, de Alana S. Portero".

La mañana de este miércoles ha transcurrido copada por los actos centrados en niños y jóvenes. Cuentacuentos como "Detectives de las Letras", "Els llops com a protagonistes", "Nyac-Nyac", talleres de creación de puntos de libros o de diarios de campo, o un diálogo sobre el Compromiso social en la literatura juvenil han llenado la Fira de chicos y chicas.

Y esta tarde de miércoles Paco Roca, Premio Fira del Llibre de València 2024 por su Trayectoria artística y diseñador del cartel de la presente edición conversará esta tarde con el director de la Fira, Manolo Gil, en el Espacio Caixa Popular.

Además, tendremos una entretenida mesa redonda sobre literatura "queer" con Bop Pop, Mili Hernández, Lidia Caro y Sil de Castro, en el Espai Fuente Primavera.

A ellas se sumarán numerosas presentaciones, como "Que avui sopem al carrer", de Cesk Freixas, "Hombre se ofrece, sin límites", de Amayor Naya, o "Helena Cortesina: una cineasta pionera", de Irene de Lucas Ramón.