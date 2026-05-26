La primera de las nuevas unidades del TRAM llegará en verano y en Metrovalencia se incorporarán en los próximos meses

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita la planta de Stadler en Albuixech (Valencia), donde se están fabricando 22 nuevos tranvías para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) - GVA

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este martes la planta de Stadler en Albuixech (Valencia), donde se están fabricando 22 nuevos tranvías para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). La primera de las seis unidades para el TRAM d'Alacant llegará en verano y el resto estarán en funcionamiento antes de finalizar el año, mientras que en Metrovalencia se integrarán en los próximos meses hasta ofertar en conjunto casi 2.000 plazas.

En concreto, la primera unidad de las seis que corresponden a Alicante llegará en verano para empezar las pruebas, otras dos entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año y otras tres ya en 2027. En cuanto a Metrovalencia, 15 unidades se entregarán en 2027 y la última en 2028, lo que permitirá sustituir progresivamente las unidades de la serie 3800, con tres décadas a sus espaldas.

Estas unidades tienen mayor capacidad, con 87 plazas más que los anteriores modelos, lo que permitirá ofertar casi 2.000 plazas adicionales entre el TRAM y Metrovalencia. Las unidades de la serie 4500 tienen 285 plazas frente a las 150 de las 3800 y las 198 de las 4200. Además de que estas unidades disponen de más plazas que los actuales, son "mucho más confortables" para los usuarios, especialmente para aquellos con movilidad reducida, y están adaptados a los estándares de seguridad "más exigentes", según la Generalitat.

El jefe del Consell ha trasladado la apuesta del Gobierno valenciano por un modelo de movilidad metropolitana "sostenible, más seguro, eficiente y accesible que mejore el día a día de todos los ciudadanos". En la visita de este martes también han participado el presidente de Stadler Valencia, Iñigo Parra, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Llorca ha explicado que el plan de inversiones de FGV 2026-2030, dotado con más de 840 millones de euros, prevé 185 millones para la renovación de la flota. La mayor parte de esta inversión, en torno a 140 millones, va dirigido a estos nuevos tranvías de la serie 4500 que se incorporarán al parque móvil con el objetivo de mejorar la oferta de servicio actual y cubrir las necesidades derivadas de los proyectos de ampliación previstos en Alicante y Valencia en los próximos años.

Además, ha indicado que esta actuación forma parte de una "apuesta clara, con hechos y presupuestos" que realiza el Consell por una red de transporte público ferroviario "moderna, accesible y eficaz al servicio de la sociedad valenciana".

"PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 100% VALENCIANA"

El jefe del Consell ha subrayado que estos tranvías son "producción industrial 100% valenciana que genera valor y se enmarca en la estrategia de la Generalitat por potenciar la reindustrialización con una planificación ambiciosa que genere nuevas oportunidades". A su juicio, la planta de Stadler en Albuixech es "un referente industrial" que demuestra "la capacidad, la tecnología y el talento que hay en nuestro territorio para situarnos a la vanguardia y el liderazgo de la movilidad sostenible".

Además, Pérez Llorca ha puesto en valor la generación de empleo de calidad de la compañía y su contribución a que la Comunitat Valenciana atraiga y retenga el conocimiento y que favorezca la formación profesional. Ha señalado el compromiso de la Generalitat por fomentar la alianza entre industria y formación para formar perfiles cualificados, "adaptados a las necesidades reales y con mejores oportunidades de inserción laboral que retenga el talento".

Por último, el 'president' de la Generalitat ha reafirmado la apuesta del Gobierno valenciano con el tejido empresarial con medidas como incentivos fiscales y a la inversión, simplificación administrativa y el refuerzo de la formación, entre otras.