Primeros piquetes en Mercavalencia

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VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CGT València participa desde esta madrugada en el piquete de Mercavalencia para asegurarse que se respeta el derecho de los trabajadores y trabajadoras a secundar la jornada de paro por el derecho a la vivienda convocada el día de hoy.

Según ha informado la organización en un comunicado, es la primera de las acciones convocadas de forma conjunta por los sindicatos laborales y los movimientos en defensa de la vivienda.

CGT València ha comenzado su jornada de huelga con un llamamiento a su afiliación, militancia y simpatizantes a acudir a su sede sindical, que permanecerá abierta hasta las 00, como espacio de avituallamiento y cuidados para quienes secunden el paro.

El calendario de acciones previsto en la ciudad ha comenzado a las 2 con el Piquete informativo en Mercavalència; a las 5 estaba previsto el Piquete informativo en las cocheras Sur (San Isidro) de EMT València.

A las 12.15 horas tendrá lugar un piquete-manifestación desde la calle Colón hasta la Plaza del Ayuntamiento, junto a CNT y COS. Por la tarde, la manifestación unitaria saldrá a las 18 desde la calle Xàtiva.