A prisión por apuñalar a una anciana a la que siguió desde un supermercado para robarle en Torrevieja

A prisión por apuñalar a una anciana para robarle una cadena de oro en Torrevieja (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y de un delito de hurto, ambos cometidos en la localidad de Torrevieja (Alicante), por apuñalar a una persona de avanzada edad para robarle y por sustraer una cadena de oro mediante el método del tirón, respectivamente. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Las investigaciones, en el marco de la operación 'Cheria-25', comenzaron a finales de junio, cuando los agentes recibieron aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El joven abordó a una persona de avanzada edad y, al no lograr su objetivo de robarle, ya que esta mostró resistencia, la apuñaló con un cuchillo. Como consecuencia de ello, la mujer sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el hospital.

Los investigadores constataron que la víctima había sido seguida desde un supermercado hasta su domicilio y el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

Paralelamente, los agentes han recibido una nueva denuncia atribuida al mismo joven por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón. En este caso, la Guardia Civil, ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo, estableció un dispositivo especial de vigilancia que ha culminado con su detención.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Esta actuación, han destacado desde la Benemérita, se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es "prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial".