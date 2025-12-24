Prisión sin fianza para los detenidos por matar a dos hombres y atrincherarse en una vivienda en Elche

Operativo de la Guardia Civil para detener a dos hombres como presuntos autores del homicidio de dos personas en una vivienda del término municipal de Elche (Alicante). - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche (Alicante), en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos individuos detenidos por, presuntamente, atrincherarse en una vivienda de una urbanización de esta ciudad tras matar a otros dos hombres y herir a un tercero.

De este modo, quedan investigados en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de calificación posterior, por dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Agentes de la Benemérita llevaron a cabo el martes, sobre las 14.00 horas, el arresto de los dos presuntos autores de este doble homicidio y de la agresión a otra persona que permanece ingresada en un centro hospitalario. La detención se produjo después de que los detenidos estuvieran atrincherados en una vivienda de la pedanía ilicitana de La Marina.

Tanto los dos fallecidos como la persona herida son de nacionalidad alemana, mientras que los presuntos autores del homicidio y de la agresión son de nacionalidad polaca.