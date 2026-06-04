Prisión provisional para el detenido por matar a su pareja en Callosa de Segura

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre al que detuvo la Guardia Civil el pasado martes por presuntamente matar a su pareja sentimental, una mujer de 48 años, en la vivienda de Callosa de Segura donde al parecer convivían ambos.

El varón queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio/asesinato y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) este jueves.

Después de que el Ministerio de Igualdad haya confirmado el caso ocurrido en este municipio alicantino, el número de mujeres asesinadas en España este año por violencia de género ha ascendido a 23, cuatro de ellas en la Comunitat Valenciana, y a 1.364 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.