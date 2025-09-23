La producción de cítricos de Alicante cae un 15,2% respecto a la cosecha anterior, según Asaja

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Alicante ha informado de que los cítricos alicantinos encabezan el "descenso nacional" de producción de este ámbito en la campaña de 2025-2026, con una merma del 15,2 por ciento respecto a la cosecha anterior, una cifra superior a la caída de recogida nacional, que ya es la más baja en los últimos 16 años (-10,8%). Los cultivos más afectados han sido el limón y la mandarina.

La entidad ha emitido un comunicado en el que ha apuntado varias causas que explican el desplome en la provincia. Entre ellas, está "la restricción del riego de hasta un 57% desde el inicio del año hidrológico hasta abril y del 33% desde abril a septiembre por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)".

También el trips de Sudáfrica, ya que Alicante ha sido la "zona cero" de esta plaga, lo que ha provocado una "floración muy débil" en 2025. Otro de los factores de "peso" que han perjudicado a los cítricos ha sido "la escasa pluviometría registrada durante el anterior año hidrológico", que, según Asaja, se vio "agravado por el recorte al regadío".

Así, la provincia de Alicante ha perdido un 15,2% de producción total de cítricos, con especial impacto en limón, (-21,9%), debido a sus "elevadas necesidades de riego no satisfechas". El segundo cítrico "más castigado" es la mandarina, que cae un 16,5%.

La asociación agraria alicantina ha mostrado su "preocupación" ante las previsiones nacionales del Ministerio para la campaña 2025-2026, "que estiman tan solo 866.654 toneladas de limón". "Datos inferiores a la demanda proyectada para 2026 que pueden poner en riesgo el abastecimiento, especialmente para la industria de transformación", ha apuntado la entidad.

"En contraposición a esta reducción en el volumen, la calidad del limón en la próxima cosecha será significativamente superior, lo que permitirá un mayor aprovechamiento para el mercado en fresco", ha afirmado el presidente de Asaja Alicante y citricultor de la Vega Baja, José Vicente Andreu.

Así, apunta que "esto garantizará el suministro para el consumo directo", pero reconoce que "genera incertidumbre en el sector industrial, que podría enfrentarse a un déficit de materia prima para la elaboración de zumos y derivados en un contexto internacional de fuerte demanda de zumo".

"Hacemos un llamamiento a las administraciones para que impulsen medidas de apoyo rotundo al sector citrícola frente a los desafíos derivados de la falta de agua y del mapa geopolítico, promoviendo la competitividad de los productores alicantinos, que continúan siendo un pilar clave de la economía agraria de la provincia", ha añadido.

PRECIOS

Según Asaja Alicante, a partir de este contexto, "las cotizaciones para el agricultor de limón deberían ser como mínimo un 50% mayores a las de la campaña anterior para poder cubrir el incremento de costes que ahora tienen que asumir los agricultores derivados de la caída de producción".

Por todo ello, la agrupación agraria ha animado a "defender precios acordes a la situación actual", ya que las personas trabajadoras del campo "no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen" y, "sobre todo, se deben fijar los precios en función del rendimiento por hectáreas y la buena calidad de esta cosecha y no tomar como referencia el precio por kilo del año anterior".

Otras reivindicaciones de Asaja Alicante son "un control de plagas más eficiente y que se respete el derecho al agua para el desarrollo sostenible de la agricultura". "Siempre hemos anunciado que cuando falte el agua, la cesta de la compra subirá", ha apuntado la entidad, que ha sentenciado que esta situación, "desgraciadamente", se está "empezando a ver".