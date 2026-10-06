La producción industrial baja un 0,8% en agosto en la Comunitat frente a una subida del 1,6% a nivel nacional

Archivo - Piezas en la fábrica de Ford en Almussafes, Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 0,8% interanual el pasado mes de agosto en la Comunitat Valenciana, 2,4 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en once comunidades autónomas y se reduce en otras seis. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha bajado un 0,7%, frente a una incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 4,5% con un descenso del 14,9%en el caso de los duraderos y un 3,7% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 6,5%, los bienes intermedios anotaron un 2,8% menos y los de la energía, un 2,9% más.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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