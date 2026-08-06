La producción industrial baja un 0,8% en junio en la Comunitat Valenciana, frente al avance de la media nacional

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VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 0,8 % interanual el pasado mes de junio en la Comunitat Valenciana, 4,6 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 3,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en doce comunidades autónomas y cae en otras 5. Castilla y León (+12,4%), Madrid (+9,9%) y Castilla - La Mancha (+9,2%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Asturias y La Rioja con retrocesos de un 7,7%, 7,7% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 1,6%,, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la Comunitat Valenciana un 3% con un descenso del 0,7%en el caso de los duraderos y un 3,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,9%, los bienes intermedios anotaron un 1,2% más y los de la energía, un 1,2% menos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPI subió un 3,8% en junio en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 3,3 puntos el avance que experimentó en mayo, siempre según datos del INE.

Con el incremento interanual de junio, el más pronunciado desde el pasado mes de abril (+4,4%), la producción industrial encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en junio fue resultado de los avances registrados en la producción de los bienes intermedios (+5,7%), la energía (+4,6%), bienes de equipo (+3,1%) y bienes de consumo no duradero (+1,8%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 0,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,1% interanual en junio, tasa dos puntos inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de junio el más moderado de los cuatro.

En términos mensuales (junio sobre mayo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el aumento del 1% registrado en mayo.

Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 2,5%, mientras que los bienes de equipo registraron el mayor recorte (-1,6%).