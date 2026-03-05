La producción industrial baja un 5,3% en enero en la Comunitat, 2,6 puntos más que la media nacional

Archivo - Trabajador en una de las empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 5,3% interanual el pasado mes de enero en la Comunitat Valenciana, 2,6 puntos más que la media nacional, que ha caído un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana se ha reducido un 5,3%, frente a una descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 7,9% con un descenso del 13,8%en el caso de los duraderos y un 7,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 8,2%, los bienes intermedios anotaron un 4,2% menos y los de la energía, un 2,3% menos.

