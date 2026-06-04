La producción industrial sube un 2% en abril en la Comunitat, 2,2 puntos menos que la media nacional

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VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 2% interanual el pasado mes de abril en la Comunitat Valenciana, 2,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la Comunitat y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en catorce comunidades autónomas y disminuye en otras tres. Murcia (+9,3%), Castilla-La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha bajado un 1,7%, frente a una incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,9% con un incremento del 1,6% en el caso de los duraderos y un 4,5% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,8%, los bienes intermedios anotaron un 1,8% más y los de la energía, un 15,5% más.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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