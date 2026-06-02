Productoras ven "falta de transparencia" en una ayuda a Disney y el Consell aclara que es proyecto estratégico

La Ciudad de la Luz. ARCHIVO. - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Productoras de la Comunitat Valenciana consideran que hay "falta de transparencia en una subvención directa" de la Generalitat a una película de Disney, --el live action de 'Enredados'-- que se rodará en la Ciudad de la Luz de Alicante. Sin embargo, desde la Generalitat aseguran que se está siguiendo el procedimiento habitual en el caso de proyecto estratégicos, como es este.

En un comunicado conjunto, las empresas piden "explicaciones, transparencia y responsabilidades tras la aparición en el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2027 de una subvención directa de 5 millones de euros para una producción de Disney".

Los productores exponen que la producción la ejecutará "una sociedad de origen malagueño que creó un domicilio fiscal en Alicante apenas unos meses antes de anunciarse esta subvención sin concurso público en los presupuestos que ha presentado el 'president' de la Generalitat" y dicen que "la película tiene planeado su rodaje mayoritario en Cataluña y Francia".

En este sentido, creen "significativo la inversión directa de 5 millones de euros en una empresa recién trasladada a Alicante para un rodaje cuando apenas se destina 6,7 millones de euros para toda la producción audiovisual valenciana".

"Son 6,7 millones de euros que implican a decenas de empresas valencianas y que se comprometen a la reinversión de un mínimo 150% de ese dinero en empresas y personal valenciano. Hablamos de producciones que se prolongan 3 años y que han proporcionado éxitos tanto en festivales como la Berlinale, Cannes o San Sebastián como en número de espectadores en todo el mundo. Repercusión y proyección real de la imagen de la Comunidad Valenciana de un valor incalculable", defienden.

Por ello, afirman recibir con "estupor e incredulidad las cifras que ha dado la Generalitat del supuesto retorno económico y publicitario del filme de Disney en Alicante: un retorno directo en contrataciones de personal y empresas valencianas de entre 80 y 120 millones de euros".

Las empresas firmantes exigen que "se explique, se audite y se de cuentas de esos supuestos resultados que parecen absolutamente desproporcionados para la realidad de la producción cinematográfica".

La agrupación de asociaciones de productora de la Comunidad Valenciana remarca que está "comprometida con la responsabilidad social del uso del dinero público que se destina a la producción cinematográfica, y se somete, de buen agrado, a todos los compromisos y auditorías necesarias".

Para las productoras, el "problema" va más allá y aseveran que continúan "sin conocer una política audiovisual clara, coordinada y compartida". "De hecho, se ha anunciado un convenio con otra productora que traerá 20 producciones en los próximos 10 años, convenio del que nadie tiene conocimiento ni detalles", apostillan.

NORMAS "CLARAS E IGUALES"

"El sector de la producción audiovisual valenciana es la mayor interesada en que haya producción propia y que ello sea compatible con la llegada de grandes producciones y la actividad de la Ciudad de la Luz, pero también es, por su credibilidad exterior, el sector industrial más interesado en que ello suceda con normas claras, iguales y transparentes", remachan.

Por otro lado, recuerdan que "hace poco más de una década, Ciudad de la Luz quedó paralizada durante años tras la decisión de las instituciones europeas de considerar incompatibles determinadas ayudas públicas concedidas al complejo", lo que provocó "un enorme perjuicio para toda la industria audiovisual española y valenciana, truncando el desarrollo de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los grandes motores audiovisuales de Europa".

Se preguntan este punto "quién garantiza hoy que determinadas decisiones no vuelvan a poner en riesgo el futuro de Ciudad de la Luz y de todo el ecosistema audiovisual construido a su alrededor".

En la misma línea, denunciar la ausencia de "una hoja de ruta" definida y que no saben "quién coordina realmente las distintas piezas de un ecosistema tan complejo como el audiovisual". "Seguimos viendo cómo Ciudad de la Luz, la Film Commission, À Punt, el Institut Valencià de Cultura y las distintas áreas de la administración avanzan sin una estrategia común que permita aprovechar todo el potencial que tiene nuestro sector. Mientras otros territorios han consolidado modelos reconocibles y estables para fortalecer su industria audiovisual, la Comunitat Valenciana continúa acumulando anuncios, cambios de criterio y oportunidades perdidas", señalan.

Según estas entidades, "la confianza en la industria audiovisual valenciana está cayendo de forma drástica en el ámbito estatal e internacional en apenas unos años y esta subvención de 5 millones a Disney hace mayor mella aún en la credibilidad del sector industrial valenciano debido a las políticas poco transparentes, erráticas o inexistentes por parte de la Generalitat Valenciana".

Por su parte, fuentes de la Generalitat han precisado a Europa Press que la partida para el film de Disney no está concendida sino presupuestada y que está siguiendo "exactamente el mismo procedimiento que cualquier otro proyecto estratégico".

PUBLICACIÓN EN EL DOGV

De hecho, se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV) con un decreto que cuenta "con todos los avales" preceptivos de instituciones como la Abogacía. Por la consideración del proyecto --hay ayudas en concurrencia competitiva y otras que se dan a iniciativas que por sus dimensiones tienen consideración de proyecto estratégico-- hay información confidencial y, una vez publicado el decreto, se ofrecerán más detalles.

Sobre la situación de los estudios alicantinos, desde la administración autonómica subrayan que en estos momentos la actividad de la Ciudad de la Luz es "frenética", con multitud de rodajes y compromisos de contratar y dar empleo a empresas y proveedores de la Comunitat. "La Ciudad de la Luz nunca ha estado con tanta actividad ni con tanta gente contratada de aquí como ahora", han zanjado las mismas fuentes.