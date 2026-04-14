Un profesor de Educación Física de Valencia acepta cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de dos alumnas de 6 años

Un profesor de educación física acepta cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de dos alumnas de 6 años - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de Educación Física de un colegio de Valencia ha aceptado cumplir cuatro años de cárcel por haber cometido dos delitos de abuso sexual, uno de ellos de carácter continuado, por someter a tocamientos en sus partes íntimas a dos alumnas de seis años del centro educativo.

La Fiscalía solicitaba inicialmente once años de cárcel para el procesado pero, tras reconocer los hechos, se ha llegado a un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia al apreciar además la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber abonado ya 6.000 euros y un compromiso de pago 10.000 euros a una de las niñas y de 12.000 a la otra víctima.

Asimismo, se le condena a siete años de libertad vigilada, durante los cuales no podrá acercarse a menos de 500 metros de las menores ni comunicarse con ellas, y a ocho años de inhabilitación para trabajo que conlleve un contacto regular con menores. El condenado no entrará en prisión a condición de que no comenta ningún delito durante los cuatro próximos años y abone la indemnización acordada.

Los hechos ocurrieron durante el curso escolar 2017/2018 durante el horario escolar. En el primer caso, el encausado habría aprovechado que la víctima tuvo un problema con un diente y la acompañó al baño para agredirla sexualmente. Respecto de la segunda niña en varias ocasiones durante el curso, el maestro sentaba a la menor sobre sus piernas para someterla a tocamientos.