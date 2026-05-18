Un profesor de la UV explora las posibilidades pedagógicas del arte LGTBI para innovar en la educación artística

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VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universitat de València (UV) Ricard Huerta explora, en un reciente artículo, las posibilidades pedagógicas del arte LGTBI como elemento innovador de la educación artística. En el trabajo, publicado en la revista Journal of Homosexuality, hace un repaso autoetnográfico, en el que reflexiona sobre sus creaciones artísticas y la práctica docente.

En el artículo se analizan las opciones creativas al alcance del profesorado cuando se tratan temas de identidad de género y diversidad sexual. "Existen prejuicios arraigados sobre las creaciones con temática LGTBI. Está presente la idea de que no conviene mostrar expresiones artísticas sobre diversidad sexual en el entorno educativo", señala el autor en un comunicado.

Para superar estos prejuicios, el trabajo recoge experiencias que se pueden trabajar en el aula. Se abordan temas como el cuerpo, el miedo, la violencia o el uso desobediente de los dispositivos digitales, además de tratar el ciberacoso y plantea herramientas para prevenirlo en el ámbito de la educación plástica.

"No es habitual exponerse como docente y artista LGTBI", confiesa Huerta. Las dos vertientes suelen aparecer separadas: por un lado, la creación artística y, por el otro, la práctica docente. En este sentido, el profesor se define como "artista y docente al cien por cien", sin que predomine una vertiente sobre la otra.

El interés por promocionar una educación que defienda los derechos humanos también llevó a Huerta a crear Museari, junto con la colaboración de Germán Navarro Espinach. Se trata de un museo en línea con proyectos que pretenden mejorar la situación del colectivo LGTBI, coordinando actividades a través del arte, la historia y la educación.

Ricard Huerta es profesor del departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música de la UV. Cuenta con una gran experiencia en la didáctica de la expresión plástica, con cuatro décadas de trabajo continuado. Ha publicado más de un centenar de artículos y numerosos libros sobre la creatividad, el arte y el diseño. Es miembro del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas (ICIE) y del grupo Creari de Investigación en Pedagogías Culturales.

Este trabajo forma parte del proyecto de I+D 'Dechados digital. Creatividad inclusiva en museos y patrimonios', financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos Feder de la Unión Europea.