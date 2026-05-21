Profesorado pide en Les Corts que Llorca medie en el "conflicto" educativo: "Si no pueden solucionarlo, que se vayan"

Profesorado valenciano se concentra desde primera hora de este jueves a las puertas de Les Corts Valencianes para exigir a la Generalitat que acceda a sus reivindicaciones y se llegue así a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida.- JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

Profesorado valenciano se concentra desde primera hora de este jueves a las puertas de Les Corts Valencianes para exigir a la Generalitat que acceda a sus reivindicaciones y se llegue así a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la educación pública no universitaria que hoy entra en su novena jornada.

"Hemos venido aquí a decirle a Les Corts y al 'president' Juanfran Pérez Llorca que el conflicto continúa, que no hemos llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, hay que reabrir la negociación. Y queremos trasladar el conflicto al presidente porque si la Conselleria es incapaz de solucionarlo, pues que intervenga el presidente y si no, pues ya saben lo que han de hacer: si no pueden solucionar el conflicto en educación, pues que se vayan y ya está".

Así lo ha aseverado a los medios el coordinador de Acción Sindical del sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela, quien ha reiterado la disposición a negociar de las organizaciones sindicales: "Estamos esperándola (a la consellera). Que baje de Les Corts y vayamos a negociar", ha instado.

Hasta la puertas del parlamento autonómico se han representado también integrantes de equipos directivos de centros públicos. Cabe recordar que en un manifiesto firmado por las asociaciones de directores y directoras de Primaria y Secundaria, estos profesionales advertían que se produciría una "dimisión coordinada" si no había acuerdo con la administración.

Uno de estos directores, Jaume Olmos, ha explicado que han llevado sus renuncias por escrito para intentar presentárselas "personalmente" y explicarle sus motivos. "Tenemos de sobra, no queremos seguir tapando los agujeros que está dejando la Conselleria. Hacemos esto por coherencia y con la cabeza bien alta porque lo hacemos por los alumnos, por las familias y por nuestros compañeros.. No podemos seguir diciendo que todo va bien".

Ha desvelado que hoy ya hay más de cien equipos directivos que han dimitido, lo que supone centenares de cargos "que tienen detrás el apoyo de unos 3.500 maestros y decenas de miles de familias". Además, las dimisiones van a continuar porque "muchos centros están en ello", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general CCOO Educació, Xelo Valls, ha rechazado las palabras de Ortí en las que lamentaba ayer que los sindicatos hubieran rechazado la oferta "convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España".

"OPERACIÓN PROPAGANDÍSTICA"

"Lo que hemos rechazado es una operación propagandística", ha recalcado Valls, quien ha exigido al Consell "propuestas claras" para desencallar la situación.

Maite Tarazona, responsable de Ensenyament de UGT PV, ha recordado que fue el equipo de Educación quien se levantó de la mesa de negociación por lo que "han de ser ellos los que den el siguiente paso". "Esperemos que estén reflexionando y que quieran comenzar de nuevo porque tenemos contrapropuestas preparadas para seguir negociando".

Los manifestantes se han unido al grito de 'Consellera dimissió' y lucen las características camisetas verdes a favor de la enseñanza pública. Asimismo, muestran carteles con mensajes como 'La consellera al racó de pensar', 'equips directius, equips combatius', 'docents cremats, futur apagat' y 'Ortí, escolta, estem de revolta'.

Algunos diputados valencianos, entre ellos los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han estado hablando unos momentos con los manifestantes para escuchar sus peticiones. También asisten a la protesta la diputada y secretaria general de Podemos.de Podemos, Ione Belarra, y la líder autonómica de la formación 'morada', Maria Teresa Pérez.