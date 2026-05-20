El 78% de docentes rechaza la oferta de Educación y el 60%, dispuesto a mantener la huelga, según la encuesta sindical

Miles de personas protestan durante una manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 78% de los docentes que han contestado hasta las 15.00 horas a la encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación rechaza el documento.

Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, a la pregunta de si aceptan la oferta realizada por la Conselleria, un total de 24.4427 personas --el 78%-- han respondido que no; 5.156 (lo que representa un 16%) han contestado que sí pero condicionado a la cláusula de revisión salarial y 1.847 --el 6%-- sí aceptan la propuesta de acuerdo y, por tanto, desconvocar la huelga indefinida. Con estas cifras, habría votado ya en torno al 41% del colectivo.

Además, un 60% se muestra dispuesto a continuar la huelga y los temas prioritarios que quieren que sigan sobre la mesa son ratios, salarios y plantillas.

Cabe recordar que la Conselleria presentó este martes los sindicatos docentes una propuesta de mejoras que considera definitiva y los emplazó a decir si la aceptan o no hoy miércoles a las 17.00 horas. Sin embargo, algunas organizaciones sindicales han lamentado que se les dé este "ultimátum" y el poco tiempo para realizar la consulta al profesorado. STEPV, CCOO y UGT --tres de los convocantes de la huelga, junto a CSIF-- han lanzado esta mañana esta encuesta.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ya manifestaba esta mañana que su "percepción" era que el profesorado no avalaba de forma mayoritaria la oferta de la consellera Carmen Ortí y su equipo.

"Si observamos que hay una respuesta significativa del que diga que no, iremos a reabrir el documento. No lo damos por cerrado, quien lo ha cerrado es la Conselleria. Nosotros queremos continuar negociando porque aún se quedas temas pendientes", expresaba Candela.

Desde las 11.00 horas, representantes sindicales junto a numerosos docentes se encuentran protestando a las puertas del departamento de Campanar a la espera de que empiece esa cita fijada a partir de las cinco de la tarde.

EQUIPOS DIRECTIVOS

Hasta el lugar también se han desplazado integrantes de equipos directivos de centros públicos para trasladar a la administración sus reivindicaciones. A su llegada, han sido recibidos por los manifestantes con aplausos y al grito de "Orgull d'equips directius".

Las Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana han hecho público un manifiesto en el que reclaman a la Conselleria de Educación "una respuesta suficiente y un acuerdo real" a las reivindicaciones de los docentes en huelga para mejorar la enseñanza pública no universitaria. De lo contrario, no descartan emprender "acciones de presión", incluida "la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas".