El programa de Fundación ONCE para formar a personas con discapacidad en competencias digitales aterriza en València

El programa 'Por Talento Digital' de Fundación ONCE aterriza en València --en el complejo la Harinera--, que se convierte en la primera ciudad fuera de Madrid en acoger la iniciativa, para fomentar las capacidades digitales de las personas con discapacidad con el propósito de facilitar un mejor acceso de estas al mercado laboral. La iniciativa ofrecerá formación "de calidad" en perfiles tecnológicos de alta demanda, lo que permitirá mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso a empleos cualificados.

El acto de presentación del proyecto, celebrado este miércoles, ha contado con la participación del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; la presidenta del Consejo Consultivo de 'Por Talento Digital', Rosa García; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel.

'Por Talento Digital' es una iniciativa impulsada por Fundación ONCE con el propósito de ayudar a las personas con discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles profesionales que tienen una mayor demanda en el mercado laboral, así como a reducir la brecha digital de género.

Para ello, oferta títulos propios y una convocatoria de ayudas para participantes de acciones formativas de índole digital y tecnológico impartidas por centros educativos de toda España que hasta la fecha ha beneficiado a cerca de 400 alumnos. Desde su puesta en marcha en 2019 ha formado en nuevas tecnologías a más de 27.000 personas con discapacidad, que han pasado por cursos de programación y desarrollo web, cloud, audiovisuales, impresión 3D, Fullstack Java, marketing digital o de analítica de datos con Power BI, entre otros, además de los referidos a ofimática y vocaciones digitales.

El programa llega ahora a València y estará ubicado en el complejo de innovación de la Harinera, donde se habilitará un espacio "debidamente dotado" en el que los valencianos con discapacidad podrán formarse con los cursos que se implementen. Allí ofrecerá un amplio abanico formativo que irá desde los cursos sobre competencias digitales básicas, para aquellas personas con discapacidad que necesiten iniciarse en los entornos digitales, hasta otros más avanzados en contenidos técnicos digitales y programación.

Los cursos, que se impartirán de forma presencial, online o híbrida, cubrirán la demanda de profesionales que actualmente existe en el mercado laboral en este ámbito. De esta forma, las personas con discapacidad recibirán formación en campos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la impresión 3D, entre otros.

A LA HORA DE CONTRATAR "NO MIRAN SI TIENES DISCAPACIDAD"

El director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado la "semilla que ha hecho crecer este proyecto" desde sus inicios en 2018 y su despegue en 2022, tras la pandemia. Entonces, ha expuesto, "la demanda tecnológica global de todo lo que se avecinaba requería" que la entidad "estuviera presente", por lo que apostó por dar "ese golpe" para formar a personas con discapacidad.

Martínez Donoso ha resaltado que desde entonces, y hasta a día de hoy, se han formado en "todas las gamas" de la tecnología más de 22.000 personas, desde "jardineros 3.0 hasta personas que han sacado la oposición de la agencia euroespacial". Y del total, ha incidido, un 48 por ciento son mujeres, un dato "muy importante". En el actual contexto, ha indicado que, por ejemplo, el mercado demanda técnicos de ciberseguridad y en este campo "no miran si tienes discapacidad".

Además, ha celebrado que el nivel de empleabilidad de estas personas con formación media y alta "supera el 98%", una cifra que marca "esperanza". "Todo el mundo quiere talento digital", ha enfatizado el responsable de la Fundación ONCE, que ha defendido la apuesta de la entidad por València, pese a que otras ciudades se ofrecieron también "rápidamente" a acoger el programa. "Habéis ganado", ha felicitado a la ciudad.

"DEVUELVEN MUCHO MÁS DE LO QUE LAS EMPRESAS APORTAN"

Mientras, la presidenta del Consejo Consultivo de 'Por Talento Digital', Rosa García, ha reflexionado sobre la formación de este colectivo: "De la misma forma que la educación es el ascensor social, las tecnologías permiten que las personas con discapacidad aporten valor a la sociedad y sacar de sí todo su talento". "Lo que necesitan las empresas no es saber qué tipo de discapacitado necesitan, sino qué tipo de talento", ha recalcado.

Para García, resulta también importante que las compañías "se den cuenta de la importancia de incluir ese talento", por lo que ha animado a hacerlo, bien por responsabilidad social, pero también porque "incluir una minoría en tu organización la hace más rica". Así, ha requerido "un esfuerzo" para incluir a las personas con discapacidad: "Devuelven mucho más de lo que las empresas aportan".

Finalmente, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha agradecido particularmente al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el hecho de que tanto él como su ejecutivo cuente con la organización. "Gracias por tenernos en cuenta, por echarnos una mano cuando lo necesitamos", ha pronunciado. Por eso mismo, ha prometido que desde la ONCE harán lo mismo con él y su gobierno.

"TODOS SABEMOS POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ Y CUÁL ES NUESTRO PAPEL"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorado la "magnífica oportunidad" que supone para València acoger este programa de Fundación ONCE, que está "trabajado" y que cuenta con una "base potente", algo "fundamental" que también revela la importancia de la colaboración público-privada. "Me gusta mucho este acto en el que todos los que estamos aquí sabemos por qué, cuál es nuestro papel y para qué estamos", ha asegurado.

Según el jefe del Consell, la innovación para la formación "no es un terreno para unos pocos privilegiados". Dicho esto, ha incidido en la importancia de avanzar en la integración "todos juntos" y con "trabajo conjunto". "Que nadie se quede atrás no significa que no avancemos, sino que vayamos hacia adelante y consigamos y lideremos el futuro", ha señalado. Para Mazón, "si la integración es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, si eres tú el que canta estás liderando", ha dicho.

Y la alcaldesa de València, María José Catalá, que se ha mostrado "muy feliz" y "muy satisfecha" de que la ciudad acoja este programa, ha resaltado que la capital valenciana quiere "liderar el cambio" para ser moderna y avanzada y "llegar más lejos", pero, al mismo tiempo, que "nadie se quede atrás". "Esa es la filosofía", ha indicado.

La responsable municipal ha apostado por construir una València "sensible, empática y cariñosa", la "València del futuro que cree en sí misma, en las personas, el talento, la innovación y la digitalización". "Las ciudades modernas y avanzadas no son las que más tecnología tienen, sino las que mejor saben usarla", ha subrayado. En este sentido, ha afirmado que València quiere ser de estas segundas y, con ello, "consolidarse como el hub tecnológico del Mediterráneo", pero con el "elemento diferencial" de sus "valores".