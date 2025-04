El programa iRaise de la UPV y AquAS, premiado por EIT Healt como mejor proyecto de educación en innovación 2024

VALENCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EIT Health ha galardonado al programa iRaise, organizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AquAS), con el premio al mejor proyecto educativo 2024.

El galardón ha sido entregado durante la celebración de INNPULSO Salud, el principal evento nacional sobre innovación en el sector sanitario, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Este es el primer programa educativo sobre adopción de innovación y el único impartido en España incluido por la Unión Europea en el informe 'Benchmarking of innovation procurement investments and policy frameworks across Europe', que analiza y compara las políticas de innovación de los diferentes países europeos.

Por él han pasado ya casi 200 profesionales de distintos sistemas de salud españoles y europeos: médicos de Atención Primaria, ginecólogas, enfermeras, técnicos informáticos o gestores de hospitales.

Transformar las "largas" esperas en Urgencias en un tiempo "útil" para que un paciente con dolor informe al equipo médico, conseguir que la atención ginecológica a las mujeres sea "más rápida" o valorar cuánto ayudará al paciente un nuevo dispositivo médico son algunos de los proyectos que se han definido en el marco del curso y que se han integrado en hospitales o sistemas sanitarios españoles.

El médico internista del Sistema Gallego de Salud Ismael Said ha señalado que "el sistema de salud precisa que los profesionales sanitarios tengan una perspectiva de innovación porque ayuda a enfocar necesidades y soluciones".

"Somos profesionales de la medicina, conocemos dónde se necesita innovar, pero necesitamos aprender a detectar las barreras para implantar un proyecto de innovación y enfocarlo de manera que todo el equipo se beneficie, lo cual es fundamental para sacarlo adelante y que no se quede en microproyectos y realmente se pueda implementar", ha añadido el experto.

Actualmente, según el informe 'The Strategic Use of Innovation Procurement in the Digital Economy' (PwC, 2020), menos del 25 por ciento de las subvenciones en I+D+i se comercializan y menos de la mitad de los contratos públicos no llegan a conseguir sus objetivos.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Por su parte, la enfermera experta en dolor del Hospital General de València María Ángeles Celda ha subrayado que "es muy potente que haya equipos multidisciplinares trabajando en proyectos de innovación": "Nosotros somos los que controlamos y tocamos lo que ocurre cada día en Urgencias; ves dónde puedes aportar una mejora. El problema es que no sabes cómo escalar eso y cómo pueden beneficiarse varios hospitales de una innovación".

"Para un profesional sanitario, elegir un vehículo de financiación es dificilísimo a la hora de implementar un proyecto de innovación. No tenemos formación en eso. Necesitamos ayuda, saber dónde invertir, el coste oportunidad de los proyectos, pensar de manera diferente para integrar nuestro conocimiento de la realidad con la manera de adoptar una innovación y no fracasar", ha resaltado.

En el Hospital General de València, un 80% de los pacientes que acudían a Urgencias lo hacían con dolor. El equipo médico "necesitaba armar una estrategia nueva para acelerar la atención y optimizar los tratamientos". "Necesitábamos valorarlo mejor y más rápido, pero no teníamos claro cómo enfocarlo", ha indicado Celda.

De esa necesidad y de las diez semanas de formación con iRaise, así como la colaboración de un equipo de profesionales formado por enfermeras, informáticos, expertos en dolor, técnicas de ética hospitalaria y el proveedor tecnológico, nació la aplicación que actualmente ya utilizan los pacientes de Urgencias del Hospital General para informar del dolor y ayudar a agilizar el proceso de triaje.

CARE4WOMEN

CARE4WOMEN es un proyecto transformador para integrar todas las unidades de reproducción sexual y evolutiva del sistema público y concertado en Catalunya, desde las unidades de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) de los centros de Atención Primaria a los servicios de obstetricia y ginecología de los hospitales. El equipo de obstetra-ginecólogos y matronas que gestiona CARE4WOMEN entró en el programa iRaise con el proyecto armado.

La jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Vall d'Hebrón (Barcelona), Elena Carreras, ha afirmado que "iRaise ayudó a darle la vuelta a la idea y plantearlo como un proyecto sostenible a largo plazo, de manera que, cuando se acabara, el CatSalut pudiera integrarlo y hacerlo suyo a largo plazo, tanto desde el punto de vista de la integración informática y de procesos entre los ASSIR y los hospitales como desde el punto de vista de la formación de profesionales".

En total, por el programa iRaise han pasado ya 15 proyectos de compra pública de innovación, que mueven un total de 60 millones de euros. Algunos, como el Real World Lab promovido por el IDIAP Jordi Gol, siguen adelante y con vistas a implantarse en otros sistemas de salud nacionales e incluso internacionales.

"Las empresas vienen, nos explican qué necesitan y nosotros les facilitamos el equipo de investigación que requieren para desarrollar su prototipo, organizamos grupos focales, les decimos qué características debe tener su dispositivo para funcionar, hacemos experiencias de usuarios y más actividades que ayuden a la futura adopción de su tecnología. En el IDIAP Jordi Gol teníamos esos equipos a nuestra disposición y una idea", ha destacado, al tiempo que ha agregado que formarse "ayudó a dar forma a todo eso e implementarlo de manera efectiva a nivel económico y de funcionamientos de equipo humano".

La próxima edición del programa iRaise tendrá lugar a principios de octubre de 2025. "El premio recibido hace unos días de manos de EIT Health es un reconocimiento que refuerza el trabajo y el compromiso de la organización en la transformación del sector salud mediante la innovación", ha afirmado la directora científica del programa, Rossana Alessandrello.