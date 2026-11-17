Archivo - Imagen de la Cova de l'Or de Beniarrés (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El museo de sitio del yacimiento neolítico de la Cova de l'Or en Beniarrés (Alicante) y su centro de interpretación terminarán la temporada de visitas al público el próximo domingo 29 de noviembre, por lo que se ha prorrogado, así, en tres fines de semana el cierre previsto inicialmente.

La Fundación CV MARQ gestiona, en colaboración con el Ayuntamiento de Beniarrés, esta propuesta, que ofrece al visitante un recorrido completo tanto por el centro de interpretación como por el propio enclave, ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Según el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, "se trata de un cierre programado, tanto durante la temporada de verano como en la de invierno, con el objetivo de hacer frente a las temperaturas extremas". La reapertura está prevista para el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027.

Desde la Diputación han indicado que la Cova de l'Or es uno de los yacimientos arqueológicos "más relevantes" del neolítico peninsular, declarado bien de interés cultural (BIC). Desde hace más de tres años recibe grupos organizados de visitas guiadas que culminan en la cueva un recorrido de interés cultural y paisajístico que se inicia en el centro de interpretación, ubicado en el núcleo urbano de Beniarrés.

Cerca de 4.000 personas han disfrutado ya de este itinerario patrimonial y natural "de primer nivel" que se ha convertido en un importante referente histórico, según han subrayado desde la institución provincial.

Las visitas se realizan sábados y domingos, a las 09.00 y 11.30 horas, con el punto de encuentro en el centro de interpretación desde donde un minibús traslada a los visitantes hasta el inicio del sendero que conduce al yacimiento.

El aforo máximo es de 15 personas por pase, con el objetivo de preservar el valor del legado histórico y patrimonial del yacimiento arqueológico convertido en Museo de Sitio. No está autorizada la visita libre.

Durante este año, las visitas a la Cova de l'Or finalizarán los días 28 y 29 de noviembre, con la posibilidad de adquirir entradas a través de la página web para aquellos que aún quieran realizar la visita.