Una protesta denuncia el cierre de línea Utiel-Cuenca-Aranjuez: "No se pueden hacer políticas contra la España vaciada"

La Plataforma per un Ferrocarril Públic, Social i Sostenible del País Valencià frente a la Estació del Nord de València en una concentración para denunciar el cierre de la línea ferroviaria Utiel-Cuenca-Aranjuez - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per un Ferrocarril Públic, Social i Sostenible del País Valencià ha organizado este sábado frente a la Estació del Nord de València una concentración para denunciar y mostrar su rechazo al "cierre total" de la línea ferroviaria Utiel-Cuenca-Aranjuez. "No se pueden hacer políticas contra la España vaciada y contra la sostenibilidad", ha criticado.

"Esta línea está habilitada y ha estado en servicio, pero se la van a cargar", ha lamentado el portavoz de la organización, Juan Ramón Ferrandis, en declaraciones a los medios, al tiempo que ha señalado que la parte de la línea que une Utiel y Aranjuez se cerró a causa de la borrasca 'Filomena' el 8 de enero de 2021 y no se ha vuelto a abrir, y que "probablemente" este lunes 11 de abril se cierre el tramo entre Cuenca y Aranjuez. Ante esta situación, durante la mañana de este sábado, por este mismo motivo, ha tenido lugar otra concentración en la localidad madrileña de Aranjuez.

Los asistentes a la protesta han portado pancartas con lemas como 'Sí al ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia', 'Per una mobilitat sostenible, pública i social: +bici +tren', 'Per un ferrocarril públic, social i sostenible que vertebre el territori i refrede el planeta' o 'Menos AVE y + regionales'. Además, han gritado consignas como "Ni desmantelamiento ni privatización", "Tenemos vías, queremos Cercanías" o "Queremos un ferrocarril que vertebre el territorio, no queremos líneas cerradas".

Durante la concentración, han leído un manifiesto para exigir "¡la rehabilitación "exhaustiva" de la línea Utiel-Cuenca-Aranjuez que permita "poder aumentar la calidad del servicio, la regularidad y la frecuencia". "El cierre de esta línea constituye un atentado ecológico y social, ya que materializa la apuesta decidida por la carretera y la elitista alta velocidad", han censurado.

En este sentido, han rechazado el plan 'XCuenca' presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que, denuncian, "recoge el cierre definitivo de la línea y su conversión en vía verde a cambio de un servicio de autobuses a la carta que dejaría con menos posibilidades de movilidad a las comarcas por las que transcurre la línea férrea y aumentaría las diferencias entre la España vaciada y las grandes ciudades".

Desde la plataforma han defendido que la línea Utiel-Cuenca-Aranjuez "representa una herramienta fundamental para evitar la despoblación de las zonas por donde discurre y para vertebrar las provincias de Madrid, Cuenca y València, además de presentar un gran potencial turístico y para el transporte de mercancías, al conectar el centro de la península con el puerto de València".

"GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD"

Por otra parte, los participantes han exigido el restablecimiento del servicio ferroviario anterior a la pandemia de Covid-19, con una plantilla de maquinistas "suficiente para garantizar un servicio de calidad", así como una reorganización de los horarios, un aumento de las frecuencias de los trenes y una prórroga de los descuentos compensatorios implantados por el 'Plan Centinela'.

"Aún estamos sufriendo cancelaciones y supresiones y tenemos una calidad de servicio que deja bastante que desear: falta personal de mantenimiento, de intervención, de conducción, y eso afecta a los usuarios", ha resaltado Ferrandis, quien ha defendido que la primera medida en materia de movilidad "tiene que ser apostar de manera decidida por las cercanías y por la media distancia y dejar las inversiones de alta velocidad en segundo plano".

En esta línea, la plataforma ha pedido durante la lectura del manifiesto que se apueste por el transporte de Cercanías y Media Distancia, "optimizando la gestión de recursos económicos disponibles, priorizando las actuaciones más próximas a la ciudadanía y respetuosas con el medioambiente y manteniendo un servicio asequible, accesible y de calidad con la valoración de nuevos proyectos como el tren de la costa o el tren al Port de Sagunt".

El portavoz de la plataforma ha alertado de que "cualquier apuesta por la carretera en un contexto de emergencia climática como el actual es un retroceso". "El dinero que se van a gastar en la ampliación del bypass o en otras infraestructuras para vehículos o camiones son totalmente innecesarias, la apuesta tiene que ser por el ferrocarril", ha afeado.

"Así, se podría hacer un bypass, pero un bypass ferroviario para mercancías y se podrían renovar todas las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat para mejorar las frecuencias, así como las de cercanías y media distancia", ha concluido.

658120.1.260.149.20220409174508