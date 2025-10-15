Protestas en el Puerto de València, empresas y hospitales reivindican una "paz duradera y verificable" en Palestina

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los paros y concentraciones convocados a nivel nacional por CCOO y UGT este miércoles, 15 de octubre, han llegado al Puerto de València, distintas empresas de la Comunitat Valenciana, hospitales y centros educativos, con el fin de reivindicar una "paz duradera y verificable" para Palestina y que Israel "pague por los crímenes de guerra que ha cometido".

Los paros en horario de mañana estaban convocados de 10.00 a 12.00 horas y una de las concentraciones ha tenido lugar en el Puerto, a las puertas del Edificio del Reloj, con la participación de los secretarios generales de UGT PV, Tino Calero, y CCOO PV, Ana García.

"Es evidente que después de la tregua se abre una puerta a la esperanza, pero no es menos cierto que ayer mismo el ejército israelí volvió asesinar a palestinos y, por lo tanto, para nosotros era fundamental mantener estas movilizaciones. En gran parte, el alto el fuego se ha conseguido gracias al compromiso y las movilizaciones de miles de ciudadanos en todo el mundo, pero no podemos bajar la guardia porque lamentablemente el Estado israelí ha demostrado en muchas ocasiones que no es un estado fiable", ha señalado Tino Calero.

Calero ha manifestado que los trabajadores valencianos "vuelven a pedir una paz justa y duradera, una solución para el pueblo palestino que garantice su futuro en paz, que se implementen las resoluciones de Naciones Unidas que hablan de la de los dos estados y, por lo tanto, un futuro en paz en Palestina".

En la misma línea, Ana García ha subrayado que los sindicatos seguirán "exigiendo que el alto el fuego sea permanente, que la paz sea duradera y verificable"; que "Israel pague por los crímenes de guerra que ha cometido"; "una reconstrucción con y para el pueblo de Gaza"; "un reconocimiento del Estado palestino, cuestión que de momento no aparece por ningún sitio en ningún papel del acuerdo inicial"; el cese de la venta de armas a Israel y, en definitiva, "justicia y reparación para el pueblo palestino".

La secretaria general de CCOO PV ha explicado que la de este miércoles no es "una huelga laboral al uso", sino que el objetivo era "dar cobertura", a través de la convocatoria de paros parciales, a los trabajadores y trabajadoras para que puedan movilizarse y no tengan "ningún problema en ningún centro de trabajo". Los dirigentes sindicales han recordado que hay convocados más paros parciales de 17 a 19 horas y de 02.00 a 04.00 horas de la madrugada.

En el Puerto de València, trabajadores se han concentrado frente al edificio de la Autoridad Portuaria bajo una pancarta con el lema 'Stop Genocidi contra el Poble Palestí' y han mostrado carteles con mensajes como 'La complicidad occidental también mata', entre gritos de 'Palestina libre' y 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel.

También se han celebrado concentraciones a las puertas de empresas de distintos sectores, tanto fábricas como de servicios; en el Aeropuerto de València, frente a la sede de la Diputación de Alicante, ayuntamientos, hospitales como el Clínico de València.

Además, para esta tarde CCOO PV y UGT PV han convocado manifestaciones a las 19 horas en València, desde el Parterre a la calle de la Paz; en la plaza Maria Agustina de Castelló y desde la plaza España de Alicante.