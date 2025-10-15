La provincia de Alicante logra un 81,5% de ocupación hotelera en un puente de octubre marcado por la dana Alice

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha logrado un 81,5 por ciento de ocupación turística en el puente de octubre, que se ha celebrado del jueves 9 al domingo 12. En la capital alicantina, se ha situado en el 81,8%, según datos facilitados por los establecimientos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

La entidad ha detallado este miércoles, en un comunicado, que estas cifras "no logran alcanzar los registros del mismo puente en 2024", de cuatro noches en ese caso, cuando se obtuvo un 83,7% para la provincia y un 87,2 para la ciudad de Alicante.

"A pesar de la menor ocupación, el balance puede considerarse positivo, habida cuenta de la ola de cancelaciones que se vivió como consecuencia de la alerta roja por lluvias intensas. Tampoco jugaba a favor la menor duración del puente respecto a otros años y el hecho de que el lunes no fuera fiesta en numerosas comunidades autónomas", ha resaltado APHA.