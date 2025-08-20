La provincia de Alicante logra un 95,6% de ocupación turística en el puente de agosto, según APHA

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha registrado una tasa de ocupación turística del 95,6 por ciento durante el puente de agosto, desarrollado entre los pasados días 14 y 17, según los datos publicados este miércoles por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

La entidad ha indicado en un comunicado que estas cifras definitivas "confirman una mejora sobre las previsiones", que apuntaban a una tasa del 86,8%. Respecto al mismo periodo del año anterior, mejoran en 1,8 puntos porcentuales, ya que entonces hubo un 93,8%, aunque en esa ocasión el puente duró cuatro días.

Las ocupaciones han sido "muy positivas" en prácticamente todas las poblaciones. En concreto, la ciudad de Alicante ha logrado una tasa del 96,8% y en Playa de San Juan se ha situado en un 98,1%, según APHA.

El resto de la provincia también muestra cifras "destacadas". Por ejemplo, Santa Pola ha llegado al 100%, Xàbia al 99,5%, el Campello al 99% y Guardamar del Segura al 82%. De otro lado, se han alcanzado tasas "más modestas" en Orihuela (69,5%) o Villena (45%).

La procedencia de los turistas ha sido mayoritariamente internacional (56,9%) frente al 43,1% de clientela nacional. De acuerdo con APHA, las altas tasas de ocupación se han logrado "gracias al buen comportamiento de las reservas de última hora".

Además, la agrupación ha destacado "el buen tono de los precios medios, que en general han logrado situarse por encima de los de 2024", así como "la ausencia de incidencias significativas tanto en los negocios turísticos como en los destinos de la provincia".

"La alta ocupación ha sido acompañada por unos niveles de excelencia en el servicio que garantizan una experiencia turística ajustada a las expectativas más exigente. Esto ha sido posible gracias a la profesionalidad de empresas y trabajadores y al compromiso de las administraciones públicas", han concluido desde APHA.