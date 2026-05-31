Las pruebas de la PAU comienzan este martes en la Comunitat con 25.666 alumnos matriculados y 55 tribunales

Pruebas de la PAU en la Comunitat Valenciana. Las de 2026 comienzan el 2 de junio con 25.666 alumnos matriculados y 55 tribunales. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año comenzará este martes en la Comunitat Valenciana con un total de 25.666 estudiantes matriculados en la Fase Obligatoria, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, se han constituido 55 tribunales distribuidos entre las cinco universidades públicas valencianas. Con esto se busca además acercar las sedes examinadoras al alumnado de todas las comarcas.

La Universitat de València (UV) albergará 16 tribunales; la Universitat Politècnica de València (UPV) contará con 12; la Universidad de Alicante sumará 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) dispondrá de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

Esta distribución territorial responde al modelo de descentralización impulsado por la Conselleria de Educación, que facilita la realización de los exámenes en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana y evita desplazamientos innecesarios a las capitales de provincia, ha señalado la administración autonómica.

La convocatoria de este año registra un incremento de 1.883 estudiantes respecto al curso anterior. Del total de matriculados, 15.156 son mujeres y 10.510 hombres.

En la convocatoria ordinaria del pasado curso, el 95,68 por ciento del alumnado superó la Fase Obligatoria, con una nota media de acceso de 7,228 puntos sobre 10.

Los resultados de las pruebas se publicarán el viernes 12 de junio a partir de las 13.00 horas. Desde ese momento, el alumnado podrá consultar sus calificaciones e iniciar el proceso de preinscripción universitaria.

CALENDARIO

La PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes.

El martes, 2 de junio, las pruebas comenzarán a las 9.30 horas con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles, 3 de junio, la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 9.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves, 4 de junio, con el examen de Valenciano a las 9.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio, ha agregado la Generalitat.

El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.