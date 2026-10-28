Una psicóloga destaca la importancia del acompañamiento emocional a víctimas: "Necesitan sentirse entendidas"

1129335.1.260.149.20261028161933 Belén Colomina, integrante del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acompañamiento psicológico a las personas que sufren tragedias como las del accidente ferroviario de Urda (Toledo) es fundamental desde el primer momento, ya que estas personas, en pleno "shock y bloqueo", necesitan sentirse "acompañadas, entendidas y protegidas".

Así lo destaca, en declaraciones a Europa Press TV, Belén Colomina, integrante del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana.

La profesional ha relatado que, en los primeros momentos de un siniestro como este, es "imprescindible que las personas se sientan acompañadas con un apoyo práctico que las pueda orientar en esta primera respuesta ante el shock, bloqueo y desorientación en el que se están encontrando". "Restablecer la sensación de seguridad es imprescindible en los primeros momentos", ha aseverado.

"Necesitan saber qué hacer y para eso necesitan a alguien que les transmita calma, respuestas efectivas, respuestas orientativas y, sobre todo, que pueda entender que cualquier respuesta en ese momento es absolutamente normal", reflexiona la psicóloga, que incide en que cada persona reacciona ante la tragedia "como puede".

De este modo, describe que las reacciones pueden ir desde el bloqueo a la tristeza, pasando por una respuesta "de huida, de rabia, de tristeza". En cualquier caso, se trata de "emociones altamente intensas" y las personas "necesitan sentirse acompañadas para poder ventilar, ordenar y elaborar el acontecimiento que acaban de vivir, que les ha superado por completo". "Hay un gran impacto emocional que supera tus recursos y entonces en ese momento cualquier respuesta es válida", insiste.

Colomina enfatiza igualmente el sentimiento de "desorientación" que padecen las víctimas, quienes, nada más sufrir un suceso de estas características requieren "una dirección y, sobre todo, los canales informativos adecuados y correctos para saber qué hacer y dónde está tu compañero, tu hijo o la persona que iba en el tren o en el vagón de al lado".

La psicóloga ha detallado que existen víctimas primarias, que son las que han vivido el accidente en primera persona, y también las secundarias, es decir, las que han sido testigos o han vivido la tragedia más de lejos. Todos, ha remarcado, "necesitan de una atención porque la tragedia les impacta de diferentes modos pero de gran intensidad igualmente".

"AUMENTA LA VULNERABILIDAD"

Asimismo, ha advertido del impacto que estas catástrofes humanas tienen en la sociedad en general, puesto que "lo más normal es que aparezca el miedo en cada uno de nosotros, que al ver una tragedia y, sobre todo las imágenes, se pueda sentir una sensación de vulnerabilidad". "Ahí surgen preguntas como 'y si hubiera ido yo ahí' o 'si yo tengo un tren mañana estará restablecida la seguridad'. Entonces aumenta la vulnerabilidad y la inseguridad", ha apostillado.

"Los ciudadanos tenemos una humanidad compartida en la que sentimos mucha empatía por las víctimas. Y luego necesitamos respuestas efectivas que nos hagan entender que es un acontecimiento aislado. El miedo lo que va a hacer es que sumemos los acontecimientos pensando que no sirven las estadísticas, sino que la experiencia subjetiva es de alta vulnerabilidad e inseguridad. Necesitamos entender qué ha sucedido para comprender que se está poniendo la solución para restablecer la seguridad para todos, en este caso en los trenes", ha expuesto.

En resumen, la experta ha subrayado que es "imprescindible la intervención psicológica en los primeros momentos para evitar que el trauma se quede como un trauma complejo".