El PSOE de Elche quiere que Alejandro Soler vaya en los puestos de salida de la lista al Congreso por Alicante

El secretario general del PSOE de Elche, Alejandro Soler (c), saluda a su homólogo a nivel provincial, Rubén Alfaro (d), durante la Conferencia Política que el partido celebró en septiembre en la Universidad de Alicante (UA) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Elche quiere que su secretario general local y diputado socialista en el Congreso, Alejandro Soler, vaya en los puestos de salida de la lista del partido a la cámara baja por Alicante en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

La propuesta se acordó en una asamblea extraordinaria celebrada este martes, por lo que ahora se va a elevar al comité provincial, cuya celebración está fijada para este miércoles en la localidad de L'Alfàs del Pi.

Soler, quien también fue alcalde de Elche, ocupó la primera posición de la lista en los últimos comicios, celebrados el 23 de julio de 2023, tras los que consiguieron escaño como diputados del PSOE por Alicante, además de él, Patricia Blanquer, Lázaro Azorín y Araceli Poblador.

En los últimos días, ha trascendido que el alcalde de Alcoi, Toni Francés, ha sido propuesto para encabezar la lista, que la número dos sea la primera teniente de alcalde y concejala en Guardamar del Segura, Pilar Gay, y que la tercera posición la ocupe el primer edil de Villena, Fulgencio Cerdán.

Fuentes locales de la formación socialista consultadas por Europa Press han trasladado que, de confirmarse esos planteamientos, la representación del partido por parte de Elche, tercera ciudad de la Comunitat Valenciana, quedaría fuera de los puestos de salida, por lo que abogan por que Soler esté entre esas posiciones.

Así, han remarcado que la ejecutiva local y la asamblea propusieron al único candidato que se presentó conforme a los plazos establecidos, que fue Soler, y han añadido que, según el calendario aprobado por el propio partido, las asambleas proponen candidatos y esa propuesta se elevará al comité provincial, donde se dará luz verde a una lista en la que pueden o no estar las propuestas hechas por las asambleas.