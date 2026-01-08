El PSOE forma una nueva gestora de Almussafes tras apartar al alcalde por la denuncia de acoso

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha formado una nueva gestora para dirigir la agrupación socialista en la localidad de Almussafes (Valencia), tras haber sido apartado el alcalde, Toni González, del partido a raíz de la denuncia de acoso sexual y laboral, según han informado fuentes socialistas a Europa Press.

En concreto, la gestora en Almussafes estará compuesta por Rosa Peris como presidenta, por Toñi Serna como vocal y por Jorge Vidal como vocal.

Toni González fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV al trascender una denuncia por acoso sexual y laboral, aunque se mantiene como primer edil.

La anterior gestora, aprobada por la comisión ejecutiva del PSPV en la provincia de Valencia, estaba compuesta por Jorge Vidal como presidente, por Toñi Serna como vocal y por Manoli Egea como vocal.